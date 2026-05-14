Amores Perros festeja 25 años con firmas de autógrafos de Alejandro González Iñárritu

Si eres fan de Amores Perros, tienes una cita muy importante este mes de mayo. Para continuar con los festejos por el 25 aniversario de la película, el director Alejandro González Iñárritu estará firmando el nuevo libro oficial del filme.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en la Librería Mauricio Achar y en esta nota te explicamos qué debes hacer para conseguir su autógrafo.

Alejandro González Iñárritu firmará el nuevo libro de Amores Perros en CDMX IMDb

¿Qué hay dentro del libro de aniversario de Amores Perros?

Tras mucha expectativa, el libro del 25 aniversario de Amores Perros ya es una realidad. De la mano de Trilce Ediciones y el editor Fernando Llanos, este lanzamiento celebra la importancia de la película que juntó el talento de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga hace más de dos décadas.

Este material ofrece una mirada única al detrás de cámaras de la película. Quienes lo compren encontrarán imágenes inéditas de Rodrigo Prieto y páginas de los guiones de grabación con anotaciones del equipo de producción.

También se muestran los bocetos originales (storyboards) que sirvieron para armar las tres famosas historias que marcaron un antes y un después en el cine mexicano.

El libro dedica un espacio muy especial a rescatar las experiencias y anécdotas de quienes formaron parte del rodaje para mostrar el proyecto desde adentro. Además, analiza cómo la película se volvió un fenómeno cultural con el paso del tiempo, apoyándose en notas de prensa que ayudan a entender la huella que dejó en el público tras un cuarto de siglo.

Amores Perros festeja 25 años con firmas de autógrafos de Alejandro Iñárritu Editorial Océano México

¿Cómo conseguir la firma de Alejandro González Iñárritu?

Si quieres conseguir el libro de los 25 años de Amores Perros, ya está disponible en las sucursales de Gandhi.

Lo mejor de todo es que el director Alejandro González Iñárritu dará una firma de autógrafos en la Librería Mauricio Achar, así que es la oportunidad perfecta para que conozcas al cineasta y te lleves tu ejemplar firmado.

Si tienes pensado ir a la firma de autógrafos de Alejandro González Iñárritu para que te firme el libro de Amores Perros, es importante que anotes algunos detalles.

Amores Perros festeja 25 años con firmas de autógrafos de Alejandro González Iñárritu Cuartoscuro

Todo lo que debes saber para asistir a la firma de Alejandro Iñárritu

Lo primero que debes saber es que el evento iniciará en punto de las 12:00 del día, así que te recomendamos llegar con bastante tiempo.

La librería confirmó que no necesitas registrarte antes en internet para poder entrar a la convivencia con el director mexicano. Sin embargo, el verdadero reto será la hora de llegada así que te aconsejamos llegar supertemprano, ya que el cupo está limitado a solo 100 personas.

El libro especial tiene un costo de 1,195 pesos. En caso de que no puedas lanzarte a la firma de autógrafos, tienes otra opción para no quedarte sin el tuyo: la librería Gandhi ya lo tiene disponible para envío a domicilio a través de su página de internet.