Ecuador lanza queja formal ante FIFA por 'maltrato' de México en el Mundial 2026

México derrotó 2-0 y eliminó a Ecuador del Mundial 2026 y la Federación del conjunto sudamericano lanzó una queja formal ante FIFA por los maltratos que vivieron desde su llegada a la CDMX.

Durante la segunda ocasión en la historia de los Mundiales en donde México y Ecuador se vieron las caras -ambas con triunfo azteca- los sudamericanos mostraron su molestia ante la serenata por parte de los aficionados en su hotel de concentración, misma que interrumpió el descanso de sus futbolistas.

Además, la demora para aterrizar en CDMX también fue un tema en el que Ecuador hizo hincapié y, a pesar de que no existió comunicado oficial, su entonces técnico Sebastián Beccacece no dejó escapar la oportunidad para señalar lo ocurrido.

Parte del comunicado emitido por la Federación Ecuatoriana de Futbol señala la queja formal ante FIFA por lo ocurrido en su estadía en México:

Sobre lo sucedido frente a México. La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores. Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud”.

En vísperas del partido ante Inglaterra, la Selección Mexicana no se ha pronunciado al respecto, así como no lo realizó cuando la prensa sudamericana exigía boletos de parte de la FMF, mismos que terminaron revendiendo a horas del compromiso que representó su eliminación en el Mundial 2026.

Una vez roto filas, Ecuador anunció la destitución de Sebastián Beccacece de la Dirección Técnica, además del último compromiso de jugadores que fueron referentes durante las Eliminatorias y sus últimos procesos mundialistas, tal como lo son: Enner Valencia y Hernán Galíndez.

Futbolistas de Ecuador durante la Fase de Grupos del Mundial 2026. Reuters

BFG