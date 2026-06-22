La millonaria herencia que dejó Liam Payne; su hijo es el único heredero

Bear Grey Payne, hijo de Liam Payne, de nueve años, fue designado como el único heredero de la millonaria herencia que dejó el exintegrante de One Direction.

Liam Payne falleció trágicamente el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, tras sufrir una caída desde el balcón de un tercer piso en el hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina.

El cantante murió sin dejar un testamento estructurado, por lo que el proceso para la administración de sus bienes requirió de una intervención legal formal.

Millonaria herencia de Liam Payne es para su hijo Bear Grey

Liam Payne, millonaria herencia. Luciano Gonzalez

Según TMZ, quien tuvo acceso a documentos judiciales del Tribunal Superior del Reino Unido relacionados a la herencia que dejó el cantante, Bear Grey Payne fue nombrado el único heredero de la fortuna, propiedades y bienes del exmiembro de One Direction.

La fortuna es de casi 28 millones de dólares, es decir, un aproximado de cuatrocientos ochenta y seis millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos veinte pesos mexicanos.

De acuerdo con lo que trasciende, el menor de 9 años ya recibió la herencia correspondiente, aunque podrá cobrarla solo bajo ciertas cláusulas.

Las cláusulas indican que la “mayor parte” de la herencia se mantendrá en un fideicomiso y solo será hasta que Bear Grey Payne cumpla 18 años que pueda hacer uso del resto.

En tanto, Cartas de Administración de la Corte Británica revelaron que Cheryl, madre de Bear, así como el abogado Richard Bray, fueron nombrados como los administradores de la herencia y patrimonio del cantante, incluyendo una lujosa propiedad en Inglaterra de cinco habitaciones.

Por su parte, la influencer Kate Cassidy, con quien Payne mantenía una relación sentimental, se negó a hacer cualquier reclamación sobre los bienes del artista.

Bear Grey Payne, fruto de su relación con Cheryl

Para Liam Payne, convertirse en padre fue uno de los cambios más importantes de su vida. Su hijo Bear Grey Payne nació en marzo de 2017, fruto de su relación con la cantante Cheryl. Liam tenía alrededor de 23 años cuando nació Bear, y en varias entrevistas habló de lo mucho que deseaba ser un papá joven, aunque reconoció que la realidad fue más complicada de lo que imaginaba.

Liam contó que siempre había imaginado que sería un padre joven. Decía que le gustaba la idea de poder crecer junto a su hijo y tener energía para acompañarlo durante su vida. Sin embargo, confesó que cuando llegó Bear sintió una enorme presión porque de pronto tenía una responsabilidad mucho mayor mientras todavía estaba construyendo su propia identidad fuera de One Direction.

En una entrevista explicó que convertirse en padre a una edad temprana lo hizo cuestionarse si estaba preparado.

Liam hablaba de Bear como su mayor motivación. Aunque protegió mucho la privacidad de su hijo y rara vez publicaba imágenes de él, sí compartía detalles sobre la relación que tenían.

Aunque Liam y Cheryl terminaron su relación en 2018, ambos intentaron mantener una buena dinámica como padres. Liam hablaba con respeto de Cheryl como madre y decía que confiaba en ella para cuidar de Bear. También comentaba que cuando estaba con su hijo procuraba darle toda su atención.

Trágica muerte del exintegrante de One Direction

Liam Payne, millonaria herencia. RS Fotos/The Grosby Group

El cantante británico, conocido por haber sido integrante de One Direction y por su carrera como solista, se encontraba en Argentina después de asistir a un concierto de su excompañero Niall Horan. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir un llamado por un hombre que presentaba un comportamiento errático, pero Payne falleció en el sitio debido a las lesiones provocadas por la caída.

La investigación de las autoridades argentinas determinó posteriormente que Liam Payne murió por politraumatismos y hemorragias internas y externas derivadas del impacto. Los análisis toxicológicos reportaron la presencia de sustancias en su organismo al momento del fallecimiento, aunque las autoridades señalaron que no había indicios de que la caída hubiera sido producto de una intervención de terceros.