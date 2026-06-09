Álvaro Díaz en México: estos son los precios de los boletos de sus conciertos

Álvaro Díaz hace poco anunció que estará de nuevo en México para ofrecer varios conciertos que formarán parte de su gira “Omakase Tour”. Y sin duda esta fue una buena noticia para todos sus fans que esperan con ansías verlo de nuevo en nuestro país.

Si tú quieres asistir a alguno de los conciertos que dará Álvaro Díaz en México, aquí te decimos cuál será el precio de los boletos para que rompas el cochinito y sepas en que zona comprarás tus entradas.

Álvaro Díaz, gira OMAKASE Tour. Especial

¿Cuándo y dónde se presentará Álvaro Díaz en México?

Anota las fechas porque Álvaro Díaz dará tres conciertos, hasta ahora se ha confirmado que dará un show en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Aquí te dejamos las fechas y los recintos en los que se presentará:

25 de septiembre- Auditorio Telmex en Guadalajara

3 de octubre- Auditorio Banamex en Monterrey

9 de octubre- Palacio de los Deportes en CDMX

Álvaro Díaz, gira OMAKASE Tour. Especial

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para Álvaro Díaz en México?

Si quieres adquirir boletos para ver a Álvaro Díaz en México, te contamos que habrá diferentes ventas.

Las primeras de ellas, la Beyond y la venta a fans se realizaron esta mañana del 9 de junio. Pero aún hay más oportunidades de comprar entradas.

La venta priority, a la cual tienen acceso clientes exclusivos de Banamex se realizará este 10 de junio a las 9:00 AM en Ticketmaster. La siguiente es la preventa Banamex, quienes tengan una tarjeta de crédito o débito de dicho banco podrán comprar sus boletos el 11 de junio a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Por último, en la venta general, la cual será el 12 de junio a las 11:00 AM en Ticketmaster, podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta.

Precio de los boletos de Álvaro Díaz en México

A continuación, te dejamos el precio de los boletos por ciudad de los conciertos que dará Álvaro Díaz en México. Toma en cuenta que los costos ya tienen cargos por servicio.

Precios de boletos en Guadalajara

ZONA ROJA: $3,038

ZONA AZUL: $2,405.50

ZONA VERDE: $1,971.50

ZONA BLANCA: $1,760.75

ZONA LILA: $1,388.75

ZONA NARANJA: $1,202.75

ZONA AMARILLA: $1,041.50

Precios de boletos en Monterrey

BEYOND: $1,971.50

PLATINUM: $2,703.25

PLATINUM B: $2,331.25

PERFILES: $1,711.25

PERFILES B: $1,227.50

PERFILES C: $979.50

Precios de boletos en CDMX

NIVEL A: $2,343.50

NIVEL B: $3,615.75

NIVEL C: $2,455.25

NIVEL D: $1,562.50

NIVEL E: $1,215.25