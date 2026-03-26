Cruz Martínez incumple medidas cautelares: ¿qué hizo el músico?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detectó que el productor musical Cruz Martínez incumplió con las medidas cautelares impuestas dentro del proceso legal que enfrenta por presunta violencia familiar en contra de su ex pareja Alicia Villarreal.

Tras la denuncia presentada por su exesposa, la cantante Alicia Villarreal, en febrero de 2025, el músico obtuvo el beneficio de seguir el proceso en libertad bajo la condición de presentarse a firmar ante la autoridad cada quince días.

Sin embargo, su inasistencia al registro obligatorio del pasado 15 de marzo de 2026 activó una revisión de su situación jurídica, derivando en una nueva audiencia programada para el próximo 14 de abril.

Cabe señalar que el músico fue vinculado en proceso en noviembre de 2025 por el delito de violencia familiar tras una denuncia de Alicia Villarreal. Esto significa que el juez encontró elementos suficientes para continuar la investigación, aunque no implica una sentencia de culpabilidad definitiva.

Documentos oficiales revelan Cruz Martínez incumple medidas cautelares.

Consecuencias legales: Cruz Martínez incumple medidas cautelares: ¿qué hizo?

El seguimiento judicial del integrante de Kumbia Kings se vio comprometido luego de que las autoridades ministeriales confirmaran que no acudió a la cita de control quincenal establecida por el juez de control.

Según documentos oficiales que han trascendido en el entorno legal de Nuevo León, Martínez debía ratificar su presencia física ante la unidad de medidas cautelares a mediados de marzo, requisito indispensable para evitar la reclusión preventiva dadas la gravedad de las imputaciones iniciales.

El incumplimiento de esta obligación procesal encendió las alertas en la Fiscalía, que procedió a emitir un comunicado para citar al imputado a una diligencia de carácter urgente.

En dicho documento se especifica que la audiencia del 14 de abril tendrá como objetivo primordial la "modificación o revisión de la medida cautelar impuesta", lo que abre la posibilidad técnica de que el Ministerio Público solicite un cambio en el estatus de libertad del productor ante el riesgo de evasión o desacato persistente.

El entorno legal de Monterrey analiza Cruz Martínez incumple medidas cautelares. (Foto: Mezcal Entertainment)

Marco legal y posibles sanciones según el Código Nacional

De acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares tienen como fin asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima.

Si un juez de control determina que el incumplimiento de estas condiciones es injustificado, cuenta con la facultad legal para revocar la libertad condicional y dictar la prisión preventiva justificada como medida de apremio inmediata.

Expertos legales señalan que el desatender una firma periódica es considerado una falta grave al convenio judicial de libertad. El equipo legal de la demandante, encabezado por el abogado Gerardo Rincón Flores, mantiene una vigilancia estricta sobre el desarrollo del expediente.

El objetivo de la representación jurídica de Alicia Villarreal es asegurar que se garantice la protección integral de la intérprete, argumentando que cualquier omisión por parte del acusado vulnera los protocolos de seguridad establecidos desde el inicio de la querella en 2025.

La audiencia entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez fue aplazada sin explicación clara. IG

Contexto de la denuncia interpuesta por Alicia Villarreal

La batalla legal entre los músicos comenzó formalmente hace un año, cuando Villarreal presentó cargos por delitos que incluyen tentativa de feminicidio y robo, una de las figuras delictivas más severas en el código penal estatal.

Aunque las acusaciones por robo y tentativa de feminicidio fueron rechazadas por el juez durante la audiencia de noviembre de 2025. A través de un comunicado oficial, Cruz Martínez aclaró que dichos cargos se desestimaron en su totalidad debido a la falta de pruebas suficientes para proceder con la imputación.

Desde entonces, el caso ha estado marcado por una serie de declaraciones cruzadas y una vigilancia constante sobre el comportamiento de Martínez, quien ha negado los cargos a través de su propia defensa técnica durante las etapas previas de vinculación a proceso.

La próxima audiencia del 14 de abril será determinante para el futuro inmediato de Cruz Martínez, ya que la autoridad judicial evaluará las justificaciones que el productor presente por su ausencia del 15 de marzo.

Mientras se define si el músico ingresará a un centro de readaptación social de manera preventiva, las medidas de protección para la cantante se mantienen vigentes.