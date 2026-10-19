Alejandro Fernández actualiza su estado de salud mental tras revelar que padece depresión y ansiedad

Después de hablar públicamente sobre la depresión y la ansiedad que enfrenta, Alejandro Fernández compartió cómo se encuentra actualmente y reiteró que atender la salud mental requiere acompañamiento profesional.

El cantante ofreció la actualización durante una entrevista con Ventaneando, antes de su serie de presentaciones en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara.

Foto: Instagram alexoficial

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre su salud mental?

Durante la conversación, “El Potrillo” explicó que continúa trabajando en su bienestar emocional y subrayó que este tipo de condiciones deben abordarse con responsabilidad y de la mano de especialistas.

Bien, como siempre les he dicho, son cosas que se tienen que ver con profesionales y no a la ligera”, expresó el cantante.

Con estas palabras, Fernández reforzó el mensaje que ya había compartido anteriormente sobre la importancia de buscar ayuda especializada cuando se enfrentan problemas relacionados con la salud mental.

Foto: Instagram alexoficial

¿Cómo enfrenta este proceso mientras continúa con su carrera?

Aunque no profundizó en detalles sobre el tratamiento que sigue, el artista dejó claro que continúa equilibrando este proceso personal con sus compromisos profesionales y su vida familiar.

En los últimos días, Alejandro Fernández se presentó en el Palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, donde volvió a encontrarse con sus seguidores en una de las plazas más importantes para su carrera.

El cantante aseguró sentirse agradecido por el cariño recibido en su tierra natal, mientras continúa enfocado en sus presentaciones y en mantener el cuidado de su bienestar emocional.

¿Cómo ha enfrentado Alejandro Fernández la depresión?

El cantante ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y actualmente recibe atención médica y apoyo de especialistas. No es la primera vez que atraviesa una situación similar, pues en 2022 enfrentó un episodio depresivo tras la muerte de su padre, Vicente Fernández, ocurrida en diciembre de 2021. En aquella etapa, experimentó cambios importantes en su peso y se mantuvo alejado de la vida pública durante un tiempo.

Foto: Instagram alexoficial

Pese a esta situación personal, Alejandro Fernández continúa con sus presentaciones y proyectos musicales. Recientemente reunió a sus seguidores en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, y adelantó que en noviembre comenzará a trabajar en un nuevo álbum junto a un reconocido productor musical.