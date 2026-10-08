Camila Fernández comparte cuándo nacerá su segundo bebé; "los planetas se alinearon"

Camila Fernández hace unos días sorprendió a sus fans y al público que se encontraba en uno de sus conciertos al anunciar que se encuentra embarazada de su segundo bebé. Sin duda es una noticia que emocionó a su familia y a sus seguidores.

Recientemente en entrevista con Venga la Alegría, Camila Fernández dio más detalles de la llegada de su segundo hijo, del cual aún desconoce si será una niña o un niño, pero adelantó la probable fecha en la que nacerá.

Captura de pantalla

Camila Fernández revela cuándo nacerá su hijo

En la entrevista, Camila Fernández destacó que su bebé trae “torta bajo el brazo”, ya que nacerá en un año en donde asistirá a los Latin Grammy tras ser nominada en esta importante premiación, además que su segundo hijo podría nacer un día 27.

“Es el año 27 del Latin Grammy y mi bebé está para el 27 de abril y todo es 27, todo está en el 27. Todo está pasando, los planetas se alinearon”.

Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Por otra parte, mencionó que decidió dar a conocer su embarazo en su concierto porque ya se está notando su pancita y quería evitar especulaciones. Además, explicó que su familia no estaba enterada que ese día compartiría la noticia.

“Les voy a decir yo porque ya se me ve pancita e iban a empezar con especulaciones y dije: ‘mejor yo voy a decir mi gran noticia y con esta canción’. Ni siquiera mi esposo sabía, nadie de mi familia sabía que lo iba a anunciar”.

Finalmente, dijo que su abuela, Cuquita, fue un gran apoyo antes de su embarazo, ya que ella le mencionaba que en algún momento volvería a embarazarse.

Camila Fernández. @camifdzoficial

“Rezaba también conmigo y me decía: ‘vas a estar embarazada’. A la hora que ni siquiera sospechó, le dije: ‘¿qué crees Cuquis? Estoy embarazada”.

Hasta el momento Camila Fernández el sexo de su segundo bebé, pero está emocionada por la llega del próximo miembro de su familia. Cabe mencionar que hace unos meses la cantante anunció que tuvo un embarazo ectópico, por lo que menciona que su segundo hijo es muy esperado.