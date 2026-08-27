Alex Fernández busca dejar su propia huella: así mezclará mariachi y pop en “Voz de mi sangre”

Alex Fernández regresa a la Ciudad de México con su tour “Voz de mi sangre”, un espectáculo en el Teatro Metropólitan que promete reunir sus mayores éxitos con un sonido que le permite diferenciarse de las generaciones que lo antecedieron.

El nieto de Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández tiene claro que pertenece a una de las familias más importantes de la música mexicana. No obstante, durante la conferencia de prensa que ofreció este 27 de agosto, habló sobre el espectáculo que sus seguidores podrán disfrutar el próximo 31 de octubre en la capital del país.

Estoy muy orgulloso de mi familia, creo que lo han hecho de una manera fuera de serie. Son de los representantes más grandes que hay en México. Estoy súper orgulloso de esto y seguimos por nuestra parte, siempre, para llevar a México a lo más alto, conservando ese orgullo.

La presentación forma parte de una nueva etapa del cantante, quien también dejó claro la emoción que siente por presentarse en uno de los máximos recintos de espectáculos de la capital.

Alex Fernández llega al Metropólitan con “Voz de mi sangre” Jessica Zamora

“Voz de mi sangre” representa para Alex Fernández algo más que una nueva gira. De acuerdo con sus declaraciones, el show está conformado por covers que, de la mano de su equipo musical, adaptó al mariachi, además de algunas piezas en homenaje a su familia, sin dejar de lado la inclusión de sus propias canciones.

Con ello, el concepto conecta con sus raíces familiares, pero también con el deseo de consolidar una identidad artística propia. Para lograrlo, combina los dos géneros que más le apasionan: el mariachi y la música pop, una mezcla que se ha convertido en el eje de su carrera.

Durante la conferencia de prensa, el hijo de Alejandro Fernández también compartió que, si su abuelo pudiera presenciar su próximo show en Ciudad de México, tendría varias opciones para dedicarle, aunque hay dos que elegiría sobre todas.

Alex Fernández llega al Metropólitan con “Voz de mi sangre” IG: @alexfernandez.g

La primera es “Mi abuelo vino a visitarme”, una canción que grabó recientemente y que está dedicada a su abuelo. La otra es “El tiempo no perdona”.

Alex contó que esta última pieza musical la grabó por petición de su abuelo, lo cual cobra mayor relevancia y expectativa ante la posible interpretación de esa canción especial durante su show.

Es una canción muy bonita, que fue justamente mi abuelo el que me pidió que la grabara, entonces por eso hay una conexión extra especial. Es una canción que habla del ciclo de la vida, pero especialmente de la relación de padre, hijo, abuelo.

El cantante ha buscado que su carrera no dependa únicamente del legado musical que construyeron su abuelo y su padre. Gracias a su talento, Alex se ha consolidado como uno de los intérpretes con mayor proyección dentro de la industria musical y ha conquistado a fanáticos de distintas partes del mundo.

La próxima presentación en la capital mexicana será una oportunidad para mostrar esa evolución ante sus seguidores. El cantante aseguró que atraviesa una etapa favorable en su carrera, en la cual cada vez se siente más seguro sobre el escenario, y reconoció el respaldo de su equipo.

Alex Fernández llega al Metropólitan con “Voz de mi sangre” IG: @alexfernandez.g

Los asistentes al show no solo disfrutarán de la voz de Alex Fernández. El concierto promete ser de gran formato, pues el hijo de “El Potrillo” contará con el respaldo musical del Mariachi Real Azteca, acompañado por un cuerpo de baile folclórico.

Aunque el cantante no dio detalles, aseguró que el show de la Ciudad de México contará con un invitado especial. Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de compartir el escenario con su hermana, Camila Fernández, mencionó que no han hablado sobre el tema, aunque no descartó que en algún momento puedan cantar juntos.

El hijo de Alejandro Fernández ya ha probado suerte con “Voz de mi sangre Tour” en escenarios de España y México, donde ha registrado recintos llenos y recibido ovaciones por su propuesta vinculada con las raíces y la cultura mexicana.

El repertorio podría incluir éxitos como “¿Quién no ha llorado por amor?” y “Loco por volverte a ver”, así como canciones estrenadas recientemente, entre ellas “Tú sigues aquí”, con la cual busca conquistar a sus fans con su sello de mariachi pop.

Alex Fernández tiene detrás una historia musical que pesa, pero también una oportunidad que ha desarrollado a través de sus propios gustos musicales: tomar una de las tradiciones más reconocibles de México y darle una interpretación propia.