Cuidado con los “monta rentas” en CDMX: así operan las estafas en apps de alquiler

Rentar vivienda se ha vuelto cada vez más complicado. Recientemente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (CDMX) alertó sobre los “monta rentas”, una modalidad de estafa que afecta a quienes buscan casa o departamento en apps de alquiler.

El auge de este tipo de estafas está relacionado con el crecimiento de los anuncios inmobiliarios en redes sociales. Muchas personas optan por buscar vivienda directamente con propietarios para evitar el pago de comisiones a agencias inmobiliarias.

Sin embargo, esta práctica también abre la puerta a los fraudes.

Datos del portal especializado propiedades.com señalan que durante el segundo trimestre de 2025 se registraron 660 casos de fraude inmobiliario en México. Aunque la cifra representa una reducción de 21% respecto a las 836 víctimas registradas en el trimestre anterior, las autoridades advierten que el problema sigue presente.

¿Cómo operan los monta rentas en la CDMX?

Los delincuentes utilizan redes sociales, principalmente Marketplace de Facebook, para publicar anuncios de casas o departamentos en renta.

De acuerdo con autoridades y especialistas del sector inmobiliario, el fraude comienza con anuncios que parecen atractivos por dos razones: las propiedades están ubicadas en zonas de alta demanda y se ofrecen a un precio más bajo que el promedio del mercado.

Entre las colonias que suelen aparecer en estos anuncios se encuentran:

Roma

Roma Condesa

Del Valle

Narvarte

Escandón

Los estafadores utilizan fotografías reales de inmuebles para dar credibilidad a la oferta. En algunos casos descargan imágenes de internet o de portales inmobiliarios; en otros, toman fotos de fachadas de edificios modernos ubicados en zonas con alta plusvalía.

Cuando una persona interesada contacta al supuesto arrendador, el fraude comienza a desarrollarse paso a paso.

Primero, el delincuente proporciona detalles del inmueble: ubicación, tamaño, número de habitaciones y precio de la renta. También menciona requisitos aparentemente normales para arrendar la vivienda, como depósito, comprobantes de ingresos o identificación.

El siguiente paso es generar urgencia. El supuesto propietario asegura que hay varios interesados en el inmueble, por lo que pide un anticipo para apartarlo o incluso el pago adelantado de la renta.

Para generar confianza, los estafadores pueden enviar fotografías de identificaciones oficiales, documentos falsos o incluso contratos simulados. Sin embargo, en muchos casos estos documentos pertenecen a víctimas anteriores o fueron obtenidos en internet.

Una vez que la persona realiza la transferencia o depósito bancario, el fraude se concreta. El estafador elimina su perfil de la plataforma, bloquea al contacto y desaparece con el dinero.

¿Cómo evitar caer en fraudes al rentar vivienda?

Ante el crecimiento de los “monta rentas”, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México compartió varias recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraude inmobiliario.

Entre las principales medidas se encuentran:

No realizar depósitos anticipados sin haber visitado el inmueble.

Verificar que la persona que renta sea realmente el propietario o representante legal.

Desconfiar de precios demasiado bajos en comparación con el promedio de la zona.

Revisar si las fotografías del anuncio aparecen en otros portales, lo que podría indicar que fueron robadas.

Solicitar documentos oficiales del inmueble, como escrituras o comprobantes de propiedad.

Evitar presiones para realizar pagos inmediatos.

También se recomienda realizar las operaciones a través de agencias inmobiliarias registradas, ya que estas empresas cuentan con procesos de verificación que reducen el riesgo de fraude.

Quienes sospechen de un anuncio o hayan sido víctimas de esta modalidad de estafa pueden solicitar apoyo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, que ofrece asesoría gratuita las 24 horas a través del teléfono 55 5533 5533.