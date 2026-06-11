¡Alerta, ARMY! Todo sobre los vasos y palomeras de BTS en cines para el 'World Tour: Arirang'

¡Alerta, ARMY! Te contamos todo sobre los vasos y palomeras de BTS en cines para el World Tour: Arirang que se proyectará en salas el próximo 13 junio.

Se trata del concierto como parte de su gira; sin embargo, esta parada es especial tanto para el grupo como para ARMY, pues es el festejo por su aniversario, nada más y nada menos que en la ciudad de Busan, en Corea del Sur.

Ya sea que quieras revivir una vez el espectáculo que trajeron RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook a la CDMX o sea tu primera vez viendo su presentación, el anuncio de la proyección desató una locura entre los seguidores que cuentan los días para ver a sus ídolos en la pantalla más grande disponible.

Sin embargo, más allá de la música y la espectacular producción técnica que caracteriza a las presentaciones de BTS, hay un elemento que está acaparando toda la atención entre ARMY: los promocionales exclusivos en forma de vaso, palomera y hasta postal, que estarán disponibles en algunos complejos para este Live Viewing.

BTS World Tour Arirang Live Viewing BTS

BTS World Tour Arirang Live Viewing: cuáles son los vasos y palomeras

Cinépolis anunció por medio de sus redes sociales sus coleccionables para la transmisión de BTS World Tour Arirang Live Viewing de este 13 de junio. Se trata de un vaso y palomera donde se incorporaron elementos icónicos del grupo, especialmente la fotografía de los 7 integrantes de BTS.

Ambas piezas están pensadas no solo para disfrutar de las palomitas y refrescos durante la función, sino también para convertirse en piezas de exhibición en las repisas de ARMY.

Tanto el vaso como la palomera tienen un color plateado brilloso, así como el nombre de la gira y proyección.

La experiencia en eventos previos ha enseñado a ARMY que estos productos tienden a agotarse en las primeras horas de venta, lo que ha generado preocupación entre los fans en redes sociales.

Además, como parte de la experiencia, también se espera que ARMY reciba una postal al momento de ingresar a las salas al ver la proyección.

Palomera y vaso de BTS en Cinépolis Cinépolis

¿Cuál será el precio del vaso y palomera de BTS World Tour Arirang Live Viewing?

Los precios no han sido revelados, pero de acuerdo con proyecciones anteriores y coleccionables de otros conciertos y películas, se espera que el vaso y la palomera de BTS en Cinépolis tenga un costo aproximado de 200 a 500 pesos mexicanos.

Por lo general, la cadena de cines ofrece la opción de adquirir estos artículos en formatos de "Combo", los cuales incluyen alimentos tradicionales como palomitas de mantequilla y refrescos grandes.

No obstante, también se prevé la venta individual de los contenedores plásticos para aquellos que únicamente desean el objeto de colección sin necesidad de consumir alimentos en ese preciso momento.

BTS World Tour: Arirang BTS

¿Cuándo se proyectará el BTS World Tour Arirang Live Viewing en cines?

BTS World Tour Arirang estará en pantallas de cine el próximo 13 de junio, en distintos complejos en todo México. La venta de boletos ya empezó, pero es posible encontrar boletos disponibles en algunos recintos.