Conoce a Stoney, el ‘octavo’ integrante de BTS con cuatro patas que les ayuda en su gira, pues ser la banda más importante del planeta requiere también de cuidar la salud mental y qué mejor si es con un perrito de apoyo emocional.

Stoney Blue está viviendo el sueño de toda ARMY en el backstage de la gira mundial “Arirang”, que recientemente hizo una parada por México. Convive con Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook para equilibrar la locura que desata el fenómeno del K-pop.

Estadios abarrotados, miles de luces de colores brillando al unísono, coreografías milimétricas y una presión mediática titánica son el pan de cada día para BTS. En medio de este torbellino de emociones, mantener el equilibrio mental y emocional se convierte en el verdadero reto detrás de las cortinas.

Es aquí donde la música y el bienestar humano se encuentran de la forma más inesperada y conmovedora posible, en la forma de un peludo personaje que ha acaparado las miradas ARMY, transformándose en el soporte silencioso pero efectivo que BTS necesita para sobrellevar el peso de un tour de magnitudes históricas.

Perro de apoyo emocional de BTS BTS

¿Quién es Stoney, el ‘octavo’ integrante de BTS?

Stoney Blue es un perro de raza Goldendoodle que se ha ganado a pulso el título honorífico de "octavo miembro" de BTS. Es el compañero de vida de Angie Warner, la mánager de giras de la agrupación en Estados Unidos, lo que explica su constante y cercana convivencia con los idols coreanos desde hace bastante tiempo.

Stoney Blue no es un perrito común y corriente que simplemente pasea por los pasillos de los recintos. Cuenta con una certificación oficial como animal de apoyo emocional, lo que significa que está especialmente entrenado para brindar confort, estabilidad y una profunda sensación de calma en entornos de alta demanda psicológica y física.

Su labor es tan formal y respetada dentro de la producción que porta su propia acreditación de backstage colgada al cuello, permitiéndole transitar libremente por los túneles y áreas restringidas de los estadios más importantes, especialmente durante la gira Arirang de BTS.

Perro de apoyo emocional de BTS BTS

Stoney Blue ya ha tenido su debut en las redes sociales de los integrantes de BTS; Suga compartió una fotografía con el perrito mientras esperaban el concierto de Stanford, California, donde se le ve compartiendo un momento de relajación total.

Jimin y V también se tomaron fotos y videos con el lomito, incluso compartiendo cómo juegan con él durante el backstage. Aunque para ARMY, esta no es la primera vez que vemos a Stoney convivir con BTS, pues ya ha sido parte de las giras y presentaciones en solitario de j-hope y Suga.

Incluso muchos seguidores de la banda no pudieron evitar notar el asombroso parecido físico entre Stoney Blue y Holly, el entrañable y famoso caniche marrón que posee Suga como mascota personal.

Esta similitud visual parece haber creado una conexión instantánea, ya que diversos reportes y comentarios del equipo técnico señalan que el artista luce notablemente más sereno, sonriente y en paz cada vez que se toma un respiro para jugar o recostarse junto al Goldendoodle.

Perro de apoyo emocional de BTS Instagram @stoneybluethedood

¿Por qué ayuda un perro de apoyo emocional en un tour mundial?

Llevar a cabo una serie de conciertos de nivel internacional implica un desgaste que va muchísimo más allá del cansancio muscular.

Hablamos de enfrentar de manera constante el fenómeno del burnout o agotamiento extremo, lidiar con bruscos cambios de huso horario, el distanciamiento prolongado de los hogares y la inmensa expectativa de complacer a audiencias que superan las 60,000 personas por noche.

En un panorama tan abrumador, la presencia de un animal certificado es una herramienta de supervivencia logística y psicológica. Desde una perspectiva científica, la interacción constante con un perro entrenado reduce de forma drástica los niveles de cortisol, conocida popularmente como la hormona del estrés.

Al mismo tiempo, el simple acto de acariciar su pelaje o sostener su mirada ayuda a estabilizar la frecuencia cardíaca y estimula la liberación de oxitocina y endorfinas en el cerebro.

Para los chicos de BTS, quienes cargan sobre sus hombros la presión de un regreso grupal definitivo tras un largo periodo de pausa obligatoria, Stoney Blue actúa como un polo a tierra que les recuerda la belleza de las cosas simples de la vida.