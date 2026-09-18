Aleks Syntek revela lo que desató su enojo en el concierto por El Grito en CDMX

El cantautor mexicano Aleks Syntek reveló la razón que desató su enojo en el concierto que ofreció el pasado 15 de septiembre del 2026 en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), presentación que formó parte de los festejos por El Grito de Independencia.

El concierto del intérprete de “Duele el amor” comenzó como una presentación musical, pero varios momentos en los que el cantante se dirigió al público terminaron viralizándose y generando críticas.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando algunos asistentes le pidieron canciones de Juan Gabriel y de “El Buki”, lo que molestó al cantante y respondió que mientras más insistieran, menos iba a cantar. Además de que cuestionó el apoyo del público y volvió a lanzar críticas contra el reguetón y la música urbana.

Aleks Syntek revela lo que desató su ira en concierto de la Benito Juárez

Aleks Syntek en polémica por su actitud en concierto en CDMX. @syntekoficial

Ante toda la polémica que se desató tras el concierto en la Benito Juárez, Aleks Syntek compartió algunas historias en su cuenta oficial de Instagram; en particular, una llamó la atención pues ahí argumentó por qué se había enojado en su pasada presentación.

El mensaje de Synteck deja ver el contexto que lo llevó a discutir con el público, criticar a otros artistas y a habar sobre algunas vivencias que ha tenido a lo largo de su carrera.

De acuerdo con lo dicho por el cantautor lo que motivó su enojo el pasado 15 de septiembre fue la actitud de algunos “vándalos” que estaban agrediendo a sus fans, intentando “sabotear” su concierto.

En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron", escribió.

Según Syntek, una de las cosas que más le molesta es que violenten a sus seguidores y por eso mostró esa actitud en el concierto patrio.

No hay nada que me moleste más que violente abuelas y niños, mi ira fue justificada, si no entienden español, buscaré algún lugar donde si lo hablen", advirtió.

Aleks Syntek en polémica por su actitud en concierto en CDMX. @syntekoficial

En este mismo sentido, compartió otra historia en donde dejó claro que, si atacan a gente indefensa y se queda callado, se convierte en cómplice.

Difícil que la gente mi país lo entienda porque son muy escasos los valores que aúbn nos queda. Dios con México”, enfatizó.

Aleks Syntek se va de México

Aleks Syntek en polémica por su actitud en concierto en CDMX. @syntekoficial

Tras la serie de historias publicadas en donde explicó el contexto de su enojo en el concierto que fue parte de los festejos patrios, el cantante publicó un mensaje más en el que afirmó que pronto dejaría al país, aunque prometió regresar con “excelentes noticias”.

En el mismo texto, aseguró que el distanciamiento representaría para él una etapa de “salvación mental y espiritual”.

El cantante no detalló el destino, la fecha de salida ni la duración de su ausencia. Tampoco aclaró si la publicación implicaba una mudanza o una pausa temporal lejos del país.

El mensaje de Aleks Syntek también dejó ver su amor por México y que no sería un adiós para siempre.

Históricas críticas de Syntek al reguetón

Aleks Syntek en polémica por su actitud en concierto en CDMX. @syntekoficial

Lo ocurrido con Aleks Syntek durante su concierto del 15 de septiembre de 2026 no es un hecho aislado. La molestia que mostró ante algunos asistentes y sus críticas hacia el reguetón y otros géneros urbanos forman parte de una postura que el cantante ha expresado públicamente desde hace varios años y que, en distintas ocasiones, lo ha colocado en medio de la polémica.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en 2017, cuando Syntek cuestionó el contenido de algunas canciones de reguetón y criticó que muchas de ellas tuvieran letras que consideraba vulgares, misóginas o demasiado explícitas. En aquella ocasión incluso hizo el comentario de que “el reggaetón viene de los simios”, una frase que rápidamente provocó críticas y se convirtió en uno de los momentos más recordados de su enfrentamiento con este género musical.

La polémica continuó en 2018, cuando el cantante volvió a pronunciarse contra el reguetón a través de redes sociales. En medio de una discusión sobre la música que se escuchaba en espacios de trabajo, Syntek llegó a calificar algunas canciones como “pornografía” y cuestionó que ese tipo de contenidos se reprodujeran en lugares donde también podían escucharlos menores de edad. Posteriormente explicó que su crítica no estaba dirigida necesariamente contra el género, sino contra determinadas letras y mensajes que consideraba inapropiados para los niños.

Con el paso de los años, su postura también se extendió hacia otros exponentes de la música urbana. En 2024, por ejemplo, Syntek cuestionó que los niños escucharan corridos tumbados y mencionó a artistas como Peso Pluma. Aunque reconoció el éxito de estos músicos, insistió en que los padres deberían prestar atención a las letras y contenidos que consumen sus hijos.

De esta manera, sus comentarios del 15 de septiembre de 2026 volvieron a poner sobre la mesa una discusión que Syntek mantiene desde hace casi una década. Su rechazo a determinadas letras y contenidos de la música urbana, particularmente cuando considera que pueden influir en menores, ha sido una constante en sus declaraciones públicas y explica por qué sus recientes críticas al reguetón generaron nuevamente una fuerte reacción en redes sociales.