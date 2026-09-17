Aleks Syntek lanza polémico mensaje tras su concierto del 15 de septiembre en CDMX

Aleks Syntek publicó un mensaje en Instagram que volvió a llamar la atención tras su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Durante aquella presentación, el cantante tuvo una pequeña discusión con parte del público.

Horas después, sus críticas a los medios de comunicación, las plataformas digitales y la industria musical dieron un nuevo giro a la polémica.

Aleks Syntek en el GIFF. Cortesía GIFF

¿Qué dijo Aleks Syntek después de su concierto?

En su publicación, compartida en sus historias de Instagram, el intérprete habló de “periodistas mintiendo y ocultando la verdad para manipular”. También señaló a plataformas que, según sus palabras, están “monetizando con mentiras y destruyendo la cultura”.

Sus críticas alcanzaron a la industria musical. Syntek la acusó de “premiar gente malandra y castigar a verdaderos artistas que han sacrificado su vida por México”. El cantante no explicó en los fragmentos difundidos a qué periodistas, plataformas o personas se refería.

Aleks Syntek

Además de esa publicación, compartió una historia de Instagram con otra frase:

“La luz ya viene y los justos serán recompensados”.

Aunque el mensaje no menciona directamente lo ocurrido en Benito Juárez, apareció después de que circularan los videos de su concierto y generó distintas interpretaciones entre los usuarios.

¿Qué pasó en el concierto de Aleks Syntek el 15 de septiembre?

La presentación formó parte de los festejos por el Grito de Independencia organizados en la alcaldía Benito Juárez. Syntek ofrecía un concierto gratuito cuando una persona del público le pidió interpretar una canción que no pertenece a su repertorio. La solicitud provocó una respuesta del músico desde el escenario.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, dijo ante los asistentes. Durante el intercambio también señaló que complacería a quienes llevaran mercancía oficial suya.

Instagram

Parte del público reaccionó con abucheos, mientras otras personas grabaron el momento y compartieron los videos en redes sociales.

Las imágenes dieron pie a críticas sobre la forma en que Syntek respondió durante una celebración pública.

También circularon comentarios que usaron la expresión “brote psicótico” para describir su comportamiento.