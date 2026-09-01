Aleks Syntek dará concierto gratis en CDMX por las Fiestas Patrias

Las celebraciones por el Grito de Independencia en la Ciudad de México alistan sus escenarios principales para recibir a miles de asistentes. Las autoridades capitalinas organizan diversas actividades musicales para conmemorar el aniversario del inicio de la gesta heroica este próximo 15 de septiembre.

La oferta de entretenimiento gratuito para estas Fiestas Patrias incluye la participación de reconocidos exponentes del pop en español. El cantante y productor Aleks Syntek encabeza una de las carteleras más atractivas de la capital para amenizar la noche mexicana.

Aleks Syntek se presentará en una alcaldía de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El intérprete de múltiples éxitos radiofónicos alista un recorrido por su trayectoria artística para hacer cantar a las familias asistentes a la celebración cívica. La verbena popular contempla un programa cultural y recreativo diseñado especialmente para el esparcimiento de visitantes locales y turistas.

Los organizadores extienden una invitación abierta al público general para formar parte de este evento masivo en el centro del país. La promesa del comité garantiza una velada llena de tradiciones, baile y música en vivo antes y después del acto protocolario oficial.

La sede oficial para dar el Grito con Aleks Syntek

El magno evento patrio tendrá lugar en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez, demarcación que confirmó la cartelera de manera definitiva. Los vecinos de esta zona y el público capitalino podrán acceder de forma libre a las instalaciones para disfrutar del espectáculo sonoro.

A través de sus canales oficiales de comunicación, las autoridades de la Benito Juárez detallaron los preparativos para la noche patria. "¡Vamos a celebrar a México como se debe! Este 15 de septiembre los espero en la explanada para dar juntos el Grito", compartieron los responsables.

El mensaje gubernamental reiteró el enfoque familiar de la celebración para brindar un ambiente seguro para personas de todas las edades. "Tendremos una gran noche para disfrutar, cantar, bailar y celebrar nuestras tradiciones", puntualizó la publicación del gobierno local.

El equipo de logística prepara los accesos y cortes a la circulación en las inmediaciones del edificio gubernamental para facilitar la llegada del público. Las familias mexicanas encontrarán en este espacio una opción de primer nivel para festejar el orgullo nacional al ritmo del pop.

Diego Schoening completa la oferta musical de la noche

Además del show estelar a cargo del creador del pop de los noventa, la programación artística sumó a otro invitado de honor para encender los ánimos. El cantante Diego Schoening, reconocido por su etapa en la exitosa banda Timbiriche, también subirá al escenario para interpretar sus mejores éxitos.

En esta ocasión, el vocalista presentará un espectáculo en su faceta como solista para entregar los temas más destacados de su propio repertorio. La presencia del artista añade una fuerte dosis de nostalgia musical a la velada que antecede el tradicional toque de campana.

Diego Schoening estará junto a Aleks Syntek en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro

La combinación de ambos talentos nacionales perfila a esta explanada como uno de los puntos de reunión más atractivos y concurridos de la noche. Los fanáticos del pop mexicano tendrán la oportunidad ideal para corear los clásicos de la radio totalmente en vivo y sin costo alguno.

Las presentaciones musicales marcarán el ritmo de una jornada que culminará con el orgullo a flor de piel de todos los presentes. "Y además… ¡Aleks Syntek estará con nosotros! ¡Nos vemos para celebrar! ¡Viva México!", concluyeron los organizadores en su cartel oficial.