Joaquín Cosío revela que aún le falta hacer proyectos trascendentes antes de recibir un homenaje

El actor Joaquín Cosío habló sobre el homenaje que estaba previsto para él durante el Festival de Cine Dolores del Río, en Durango, y explicó por qué finalmente no pudo estar presente en el evento.

De acuerdo con el intérprete, la invitación sí llegó, pero sus compromisos profesionales relacionados con Google hicieron imposible que pudiera viajar al festival. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de visitar Durango más adelante.

Foto: Joaquín Cosío

¿Joaquín Cosío está de acuerdo con los homenajes en vida?

Al hablar sobre este tipo de reconocimientos, Joaquín Cosío dejó claro que no está en contra de que los actores reciban homenajes mientras continúan trabajando. Sin embargo, en su caso particular considera que todavía puede ser demasiado pronto.

El actor reconoció que ha construido una trayectoria importante dentro de la industria, pero también siente que todavía tiene mucho por hacer antes de pensar que llegó el momento de recibir un reconocimiento de este tipo.

Foto: Instagram Joaquín Cosío

¿Por qué Joaquín Cosío cree que todavía le falta camino por recorrer?

Para Cosío, su carrera todavía tiene capítulos por escribir. El actor aseguró que quiere continuar trabajando en películas, producciones y nuevos proyectos que sean relevantes y que puedan conectar con el público.

Por esta razón, considera que un homenaje puede esperar. Su intención es seguir sumando experiencias y personajes antes de sentir que realmente ha llegado el momento de recibir una distinción por su trayectoria.

¿Qué dijo Joaquín Cosío sobre la brecha salarial?

Durante el encuentro con los medios, el actor también respondió a preguntas relacionadas con la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica.

Cosío explicó que no conoce cuánto ganan otros actores con los que ha trabajado, ya que nunca se ha dedicado a comparar los salarios de sus compañeros dentro de una producción.

Foto: Instagram Joaquín Cosío

Desde su perspectiva, los ingresos dependen de las negociaciones que cada intérprete realiza con los productores y consideró que cada persona debe defender las condiciones económicas que considera justas para su trabajo.

Sin embargo, fue contundente al señalar que no existe una razón para que una mujer reciba un salario menor únicamente por ser mujer y consideró que una situación de este tipo no debería permitirse dentro de la industria.