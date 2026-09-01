De Marvel a la moda: Sadie Sink sorprende como la nueva imagen de Calvin Klein

La actriz estadounidense Sadie Sink da un nuevo paso en su carrera al convertirse en la imagen oficial de Calvin Klein. La firma de moda presentó este martes 1 de septiembre el segundo capítulo de su campaña global de otoño 2026, titulada “Feel the Fit”.

La intérprete, famosa por su rol como Max Mayfield en la serie Stranger Things, estelariza una sesión fotográfica y material audiovisual dirigido por el cineasta Aidan Zamiri. En las imágenes, la estrella juvenil modela los nuevos diseños de mezclilla que la marca lanza al mercado internacional.

Sadie Sink modelando jeans de Calvin Klein. Foto: Calvin Klein

Este lanzamiento marca la segunda fase de la estrategia publicitaria de la compañía para la temporada de cierre de año. La cantante Tate McRae lideró la primera parte de la colección, y ahora la actriz retoma la estafeta para impulsar los estilos urbanos.

La propuesta visual de la campaña

Para esta nueva etapa promocional, Sadie Sink viste diferentes modelos clásicos y modernos de jeans. Entre las piezas principales destacan cortes como los '90s Straight Jean, los Low Rise Baggy Jean y los High Rise Loose Jean, pensados para un público joven y dinámico.

La marca compartió dos cortometrajes que acompañan el lanzamiento de la ropa. El primer video sitúa a la actriz en un ambiente inspirado directamente en las comedias románticas de los años 2000, apostando por la nostalgia visual.

Sadie Sink pasó de ser Jean Grey a la imagen de Calvin Klein. Foto: Calvin Klein

En dicho clip, la artista aparece dentro de su habitación, toma un cepillo a modo de micrófono y comienza a bailar. La estrella realiza un lip sync al ritmo del tema “I Wanna Be Bad” de la cantante Willa Ford, un éxito musical del año 2001.

La dirección creativa juega con la premisa de que un buen pantalón transforma la seguridad de quien lo porta. El concepto muestra cómo un par de jeans con el ajuste perfecto eleva la actitud y empodera a las personas en su día a día.

El segundo material audiovisual ubica a la protagonista en el interior de una cocina. Tras recibir un mensaje de texto en su celular, la joven comienza a vestirse; primero luce la icónica ropa interior de la firma y culmina el atuendo con los pantalones de temporada.

La conexión entre la moda y la actitud

Durante la presentación oficial, la estrella detalló los motivos que la llevaron a aceptar este proyecto. Explicó que se identificó de inmediato con el concepto creativo y con la filosofía de que el guardarropa influye en las emociones.

“Me conecté inmediatamente con la idea detrás de ‘Feel the Fit’”, declaró la intérprete ante los medios. Subrayó que el par de jeans adecuado cambia por completo la sensación personal y proyecta mayor seguridad al caminar.

La estadunidense probó diversos estilos de la firma durante las extenuantes sesiones de fotografía y video. Descubrió que cada modelo proyectaba una personalidad distinta frente a las cámaras, aportando versatilidad a su propia imagen pública.

“Pude probar muchos estilos diferentes y me encantó cómo cada uno tenía su propia actitud, sin dejar de ser favorecedor y cómodo”, apuntó sobre las prendas. La campaña busca transmitir esa confianza que genera encontrar ropa adaptada al tipo de cuerpo.

Sadie Sink modeló la nueva mezclilla de Calvin Klein. Foto: Calvin Klein

La llegada de Sadie Sink a las pasarelas globales coincide con un periodo de máxima expansión en Hollywood. En este mismo 2026, la actriz debutó en el universo de Marvel con el papel de Jean Grey en la taquillera cinta Spider-Man: Brand New Day.

La intérprete divide su agenda actual entre grandes producciones cinematográficas y proyectos de teatro. Con este nuevo contrato internacional, muestra una faceta relajada y divertida mientras domina las tendencias de mezclilla para el otoño.