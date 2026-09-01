Por si ocupas: ya es septiembre y adornos patrios llenan de color Santa Ana Jilotzingo

A pocos días de las fiestas patrias, Santa Ana Jilotzingo ya luce los colores verde, blanco y rojo con la venta de una amplia variedad de artículos para celebrar el mes patrio.

Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

En los comercios de esta localidad se pueden encontrar banderas, rehiletes, bigotes, matracas, faroles, moños, aretes, pintura, ropa, diademas, trenzas y papel picado, además de diversos accesorios y adornos alusivos a la Independencia de México.

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La oferta incluye productos elaborados por artesanos de la región, quienes año con año preparan sus mercancías para atender la demanda durante septiembre, una de las temporadas de mayor tradición para este tipo de artículos.

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Los puestos y establecimientos se llenan de decoraciones tricolores, desde pequeñas banderas y accesorios personales hasta adornos para hogares, escuelas y espacios públicos.

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Los comerciantes invitan a la población a consumir productos hechos en México durante los festejos patrios y apoyar con ello el trabajo de los artesanos que mantienen vigente esta tradición.

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¿Cómo llegar a Santa Ana Jilotzingo desde la CDMX?

Para quienes quieran visitar Santa Ana Jilotzingo y conocer los comercios donde ya se venden adornos para las fiestas patrias, existen opciones tanto en automóvil como en transporte público.

En automóvil, una de las rutas habituales desde la Ciudad de México es CDMX → Naucalpan → Villa Nicolás Romero → Isidro Fabela → Santa Ana Jilotzingo. El recorrido desde el centro de la capital puede tomar aproximadamente entre 1 hora 30 minutos y 2 horas, dependiendo del punto de partida y las condiciones del tráfico. El tramo final atraviesa caminos de la zona montañosa, por lo que se recomienda manejar con precaución.

En transporte público, una alternativa es trasladarse primero hacia Naucalpan o Villa Nicolás Romero y, desde alguno de estos puntos, tomar transporte local con dirección a Jilotzingo o Santa Ana Jilotzingo. Debido a que los horarios y recorridos pueden variar, es recomendable confirmar las rutas disponibles en el punto de conexión antes de iniciar el viaje.