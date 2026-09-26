“Te quiero Shaki”: Alejandro Sanz conmueve al compartir fotos junto a Shakira

Alejandro Sanz y Shakira volvieron a compartir escenario y protagonizaron uno de esos momentos que sus fans seguramente no olvidarán. El cantante español fue el invitado sorpresa durante uno de los conciertos de la intérprete de “La Monotonía” en Madrid, España.

Durante la noche, ambos artistas unieron sus voces para interpretar “La Tortura”, uno de los temas más exitosos que han realizado juntos y que, años después de su lanzamiento, continúa siendo uno de los favoritos de sus seguidores.

Alejandro Sanz comparte foto y video con Shakira

A través de su cuenta de Instagram, Alejandro Sanz compartió algunas fotografías de su participación en el concierto, así como un video de los ensayos junto a Shakira.

El cantante acompañó las imágenes con un emotivo mensaje en el que dejó ver la admiración que siente por la intérprete de “Antología”.

“Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki. Auuuúuuuu”.

Las palabras del cantante rápidamente llamaron la atención de los seguidores de ambos artistas, quienes celebraron que después de tantos años continúen compartiendo momentos sobre y fuera del escenario.

Reacciones de los seguidores por foto de Alejandro Sanz

En tan solo 15 horas, las imágenes compartidas por el interpréte de "Pisando Fuerte" captaron la atención del público y ya sumaban 311 mil reacciones y más de 5 mil comentarios.

Entre las respuestas destacó la de la propia Shakira, quien aprovechó la publicación para responderle al cantante:

“Ay, esa risa que solo me sacas tú!! Y tú eres el de la magia!! ¿Repetimos mañana? ¿Qué dices?”.

El comentario de Shakira emocionó todavía más a sus seguidores, quienes comenzaron a pedir una nueva aparición de Alejandro Sanz en alguno de sus conciertos para volver a escucharlos cantar juntos.

¿Cuántas canciones tienen Alejandro Sanz y Shakira juntos?

Alejandro Sanz y Shakira han colaborado en diferentes ocasiones a lo largo de su carrera, creando canciones que se convirtieron en grandes éxitos entre sus seguidores.

“La Tortura” (2005):

Fue una de sus primeras y más exitosas colaboraciones. El tema formó parte del álbum Fijación Oral Vol. 1 y recibió dos premios Latin Grammy.

“Te lo agradezco, pero no” (2006):

Los artistas volvieron a unir sus voces con esta canción, que también recibió reconocimientos y se convirtió en otro de los temas recordados de su colaboración musical.

“Bésame”:

Esta es una de sus colaboraciones más recientes, lanzada en 2025 y que también ha recibido reconocimiento dentro de la música latina.

Alejandro Sanz comparte foto con Shakira en su ensayo previo a su participación en concierto en la residencia de Shakira en Madrid. Foto: IG @alejandrosanz

Lejos de los escenarios y de sus colaboraciones musicales, Alejandro Sanz y Shakira mantienen una amistad de alrededor de 20 años. Su reciente encuentro en Madrid volvió a demostrar el cariño y la complicidad que existe entre ambos artistas, algo que sus seguidores no tardaron en celebrar.