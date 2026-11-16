Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, prepara acciones legales contra Sony Music México por el presunto incumplimiento en el pago de regalías que reclama desde hace aproximadamente 24 años, así lo reveló su abogado, Sergio Millán, durante una entrevista en el programa Ventaneando.

El representante legal explicó que el conflicto está relacionado con los derechos sobre las grabaciones originales del músico, conocidas como másters, y aseguró que la compañía discográfica ha retenido ingresos que, desde su interpretación jurídica, le corresponden a Marcovich.

La controversia fue abordada durante una entrevista en la que también participó Gabriela Martínez, pareja del guitarrista, quien compartió nuevos detalles sobre su recuperación después del derrame cerebral que sufrió en mayo de 2026.

¿Por qué Alejandro Marcovich prepara una demanda contra Sony Music?

Sergio Millán aseguró que comenzó a trabajar con Alejandro Marcovich antes de que el músico sufriera el accidente cerebrovascular, debido a que el conflicto con Sony Music se remonta a varios años atrás.

"Ya tenemos cerca de un año y cachito trabajando en demandar justamente el pago de regalías que le han sido retenidas por parte de Sony Music México de forma ilegal", declaró el abogado.

De acuerdo con su explicación, Marcovich había realizado diversas solicitudes para recuperar los ingresos relacionados con sus grabaciones, sin conseguir una solución.

El abogado señaló que el origen de la disputa está relacionado con un contrato discográfico que fue rescindido mediante un procedimiento judicial. Según su interpretación, esa decisión tuvo consecuencias sobre los derechos que habían sido cedidos originalmente a la compañía.

"Lo que estamos hablando justamente es respecto a las regalías que le corresponden respecto de los másters de las grabaciones", precisó.

Alejandro Marcovich tocando la guitarra en un concierto. Foto de FB: Alejandro Marcovich

Los másters son las grabaciones originales de una producción musical, a partir de las cuales pueden generarse copias y distribuirse canciones mediante distintos formatos y plataformas.

Millán explicó que estos derechos son diferentes de las regalías que un artista puede recibir como compositor o intérprete, por lo que la reclamación se concentra en los ingresos derivados de la explotación de las grabaciones.

¿Cuánto dinero reclama Alejandro Marcovich a Sony Music?

Aunque el conflicto se remonta a aproximadamente 24 años, todavía no existe una cantidad definida por las regalías que reclama el exintegrante de Caifanes.

El abogado explicó que primero necesitan conocer los ingresos generados por las grabaciones involucradas para determinar el monto que correspondería al músico.

"Es algo que todavía no tenemos preciso, depende mucho de los ingresos que haya obtenido por parte de la explotación de esa obra", señaló.

También aseguró que Marcovich se comunicó anteriormente con representantes de Sony Music México para solicitar información sobre los pagos, pero que no obtuvo una respuesta.

Según Millán, la compañía había señalado en el pasado que existía un embargo relacionado con el material musical. Sin embargo, el abogado sostuvo que esa medida no llegó a hacerse efectiva y, por tanto, cuestionó que pudiera justificar la retención de los recursos.

Alejandro Marcovich en un concierto. Foto de FB: Alejandro Marcovich

El representante legal aclaró que todavía se encuentran realizando gestiones previas a la presentación formal de una demanda, debido a la complejidad del conflicto.

¿Cómo está Alejandro Marcovich tras el derrame cerebral?

Durante la misma conversación, Gabriela Martínez reveló que Alejandro Marcovich ya puede caminar y ha retomado la guitarra, después de varios meses de rehabilitación.

El músico sufrió un derrame cerebral el 19 de mayo de 2026, que provocó su hospitalización en terapia intensiva y lo mantuvo en estado de coma. Su situación llegó a ser tan delicada que incluso circularon versiones falsas sobre su fallecimiento.

Martínez explicó que actualmente continúa su recuperación en casa y acude a sesiones de rehabilitación, terapia del lenguaje y musicoterapia para recuperar las habilidades afectadas por el accidente cerebrovascular.

"Ya camina, ya pasó, o sea, va evolucionando muy bien con terapias de rehabilitación, pero va muy bien, sigue sorprendiendo a los médicos terapeutas", compartió.

La pareja del músico también aseguró que sus capacidades musicales se han conservado, a pesar de las complicaciones neurológicas que enfrentó durante su hospitalización.

Foto: Instagram alejandro_marcovich

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Marcovich vuelva a tocar la guitarra, respondió que ya ha retomado el instrumento.

"Es la incógnita y la pregunta de fans y de mucha gente que si va a volver a tocar la guitarra y la respuesta es que sí, ya la toca, de hecho ya la toca bien, la tiene dominada", aseguró.

bgpa