Alejandro Marcovich sale del hospital tras permanecer en coma; "tiene ganas de vivir"

Alejandro Marcovich ya se encuentra en casa después de haber permanecido hospitalizado a causa de un accidente cerebrovascular, también conocido como derrame cerebral. El exguitarrista de Caifanes dejó el hospital tras superar la etapa de mayor riesgo y ahora continúa su recuperación bajo atención médica especializada.

La actualización sobre su estado de salud fue compartida por su esposa, Gabriela Martínez, quien explicó que, aunque el músico evoluciona favorablemente, todavía enfrenta un proceso delicado. También reveló que el cerebro sigue inflamado y que aún no recupera completamente la conciencia.

Alejandro Marcovich en su jardín. Foto de FB: Alejandro Marcovich

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich tras salir del hospital?

Con el objetivo de reducir el riesgo de adquirir una infección intrahospitalaria, el equipo médico decidió que el artista continuara su tratamiento desde su domicilio. Ahí recibe cuidados personalizados y permanece bajo vigilancia constante mientras avanza su recuperación.

Gabriela Martínez explicó que, pese a las complicaciones que enfrentó, el panorama es más alentador que en los primeros días tras el derrame cerebral.

Alejandro Marcovich en un concierto. Foto de FB: Alejandro Marcovich

“Está delicado, pero bien, salió de peligro luego de los momentos difíciles causados por el derrame. Afortunadamente ayer salimos del hospital con todos los cuidados debidos. Corría riesgo de contagios y fue decisión de los médicos mandarlo a casa”, dijo en entrevista a Ventaneando.

La esposa del músico también destacó el ánimo con el que enfrenta esta etapa, al asegurar que Alejandro Marcovich “tiene muchas ganas de vivir”.

Foto: Instagram alejandro_marcovich

Aunque el guitarrista todavía no recupera por completo la conciencia, ya puede reconocer a sus familiares más cercanos. Incluso, según contó su esposa, suele mover ligeramente las manos y los pies para crear pequeños ritmos, una muestra de que la música sigue presente durante su recuperación.

Durante el tiempo que permaneció hospitalizado también desarrolló una neumonía como consecuencia de la intubación a la que fue sometido. Además, los médicos aún evalúan cuáles podrían ser las secuelas temporales y permanentes que dejó el accidente cerebrovascular, ya que el proceso de recuperación continúa.

Alejandro Marcovich con su guitarra. Foto de FB: Alejandro Marcovich

Sobre su evolución, Gabriela Martínez explicó que el músico todavía presenta dificultades para comunicarse debido a la inflamación cerebral.

“Tiene muy inflamado el cerebro, en su mente está su familia. Le cuesta trabajo expresarse, tiene problemas con el área de lenguaje. Esperemos pronto pueda comunicarse mejor y reconocer a más personas, no solo a nosotros”.

El derrame cerebral que tuvo Alejandro Marcovich

Todo comenzó el pasado 19 de mayo, cuando Alejandro Marcovich sufrió un accidente cerebrovascular que obligó a trasladarlo de emergencia a un hospital de la Ciudad de México. Debido a la gravedad del cuadro, permaneció en terapia intensiva y entró en estado de coma mientras recibía atención médica.

Instagram

Desde entonces, familiares, amigos y admiradores han seguido de cerca las actualizaciones sobre su evolución, esperando que el músico continúe mostrando mejoría en las próximas semanas.

No es la primera vez que enfrenta un problema de salud

Años atrás, el exintegrante de Caifanes también vivió un episodio médico de gran complejidad. En 2010 fue diagnosticado con un tumor cerebral, situación que requirió una cirugía especializada.

Alejandro Marcovich

El propio Alejandro Marcovich relató en su momento que permaneció despierto durante la operación e incluso tocó la guitarra mientras los médicos realizaban el procedimiento, una técnica utilizada para proteger las zonas del cerebro relacionadas con su capacidad musical.

Gracias al éxito de aquella intervención, el guitarrista pudo volver a los escenarios y formar parte del reencuentro de la alineación original de Caifanes en el Vive Latino 2011, un regreso que marcó una etapa importante en la historia de la banda.