Alejandra Guzmán asegura que sintió a Silvia Pinal antes de una cirugía; "vi una luz increíble"

Alejandra Guzmán compartió un momento muy emotivo al recordar a su madre, Silvia Pinal, justo antes de entrar a una cirugía delicada. La cantante, que recientemente cumplió 58 años, relató que tuvo una experiencia muy especial que le dio fuerza para enfrentar el procedimiento médico, y que interpretó como una señal de que su madre estaba a su lado.

Durante un breve encuentro con la prensa a las afueras de su casa, un sitio donde tradicionalmente Silvia Pinal se reunía con los medios en cada cumpleaños, la cantante habló sobre su recuperación, su estado de ánimo y la presencia que sintió, que asegura era su mamá.

Alejandra Guzmán sintió la presencia de Silvia Pinal

Lo que parecía ser una operación de rutina se convirtió en un momento complicado para Alejandra. Según relató, su problema era más serio de lo que imaginaba.

"No me pasaba la información por la médula espinal, ya tenía una hernia muy grande y no lo sabía, así que sí es un milagro", explicó.

Pero lo que más la marcó fue una experiencia visual que tuvo antes de entrar al quirófano.

"No me lo van a creer, pero vi una luz increíble y dije: 'aquí estás conmigo'... yo creo en Dios y en que todos volvemos a la luz, que somos seres de luz y que nos tenemos que amar", contó.

Esa visión, según sus palabras, le dio confianza para enfrentar la operación. Alejandra se mostró convencida de que algo o alguien la protegía desde el más allá.

"Antes de la operación de las lumbares no me lo esperaba, pasé por algo y de repente vi una luz muy heavy, muy profunda, intensa, la vi y me llenó de fe, y así entré a la operación y estoy viva porque allá me quieren mucho y algo tengo que hacer y lo que mejor sé hacer es cantar", aseguró.

La cantante contó cómo fue que sintió la presencia de su mamá Instagram

Una vez superado el proceso médico, la cantante expresó que se siente con más energía que nunca. Afirmó que por fin pudo deshacerse del dolor que arrastró durante más de una década.

"Me siento como nunca, porque ahora sí me sacaron bien las cosas que me molestaban", comentó al hablar de su mejoría física.

Esta vez, su cumpleaños tuvo un significado especial. Después de años sin poder celebrarlo como le gustaría, la artista decidió disfrutarlo en compañía de sus seres queridos.

"Es importante ver qué tiene uno mal, yo aguantaba mucho dolor, pero mucho; después de 13 años ya no tengo dolor", expresó.

La espera por Frida Sofía

En cuanto a su hija Frida Sofía, con quien ha tenido una relación distante en los últimos años, Alejandra no pierde la esperanza de una reconciliación. Aunque no se ha dado ese reencuentro, asegura que está dispuesta a esperar el momento indicado.

"En algún momento, nunca pierdo la fe, y que llame cuando tenga que ser el momento, ni antes ni después; porque todos fuimos jóvenes y yo también fui muy rebelde; ahora con la tecnología es otra onda", compartió con serenidad.

