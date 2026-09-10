"Tuve que salir": Esta es la enfermedad de Aldo Rendón por la que dejó 'La Casa de los Famosos'

La inesperada salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México dejó varias preguntas entre los seguidores del reality. Después de abandonar la competencia a principios de septiembre, el stylist finalmente explicó qué ocurrió.

¿Por qué Aldo Rendón tuvo que abandonar La Casa de los Famosos México?

En una conversación con Maxine Woodside, Aldo contó que llevaba alrededor de 10 días sintiéndose mal y que, aunque inicialmente fue sometido a diferentes valoraciones médicas dentro de la casa, los resultados llevaron a los especialistas a solicitar pruebas más detalladas.

El stylist reveló que tiene el hígado y el bazo inflamados, una situación que llevó a los médicos a solicitarle estudios adicionales fuera de las instalaciones del reality. IG @lacasafamososmx

Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también”, explicó el stylist, quien además enfrenta episodios de gota, una condición que complicó todavía más el manejo de sus malestares.

Según relató, los médicos detectaron que su bazo estaba considerablemente aumentado de tamaño y determinaron que necesitaba realizarse tomografías.

El problema era que este tipo de estudios no podían llevarse a cabo dentro de las instalaciones y, debido al aislamiento propio del reality, continuar en la competencia dejó de ser una opción.

Me hicieron estudios ahí, pero después la doctora dijo que su bazo está muy crecido y que tenía que hacerme tomografías”, explicó.

Aldo Rendón contó que llevaba varios días sintiéndose mal dentro de la casa, pero decidió continuar hasta que los resultados médicos hicieron evidente que necesitaba atención especializada. IG @lacasafamososmx

¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón?

A partir de las declaraciones del participante se ha hablado de hepatoesplenomegalia, término médico que describe el aumento simultáneo del tamaño del hígado y el bazo.

Sin embargo, es importante precisar que esto no constituye por sí mismo una enfermedad específica, sino un hallazgo que puede estar relacionado con diferentes condiciones.

El aumento del tamaño del hígado y el bazo puede tener diferentes causas, por lo que Aldo todavía continúa sometiéndose a estudios para conocer el origen de su problema IG aldorendon

El hígado y el bazo cumplen funciones fundamentales en el organismo. El primero participa en procesos metabólicos y en el procesamiento de distintas sustancias, mientras que el segundo interviene en funciones relacionadas con la sangre y el sistema inmunitario.

Un aumento de tamaño en ambos órganos puede tener múltiples causas, por lo que los estudios adicionales son necesarios para determinar qué está provocando la alteración.

En el caso de Aldo, todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen de la inflamación, de acuerdo con lo que él mismo ha compartido.

A esto se suma la gota que padece. El stylist explicó que sus médicos tenían dificultades para administrarle algunos medicamentos debido al estado de su hígado, lo que convirtió su tratamiento en un proceso todavía más complicado.

Aldo Rendón habla de La Casa de los Famosos

Aldo también quiso dejar claro que su salida no tuvo relación con algún problema dentro de La Casa de los Famosos México. Tampoco, aseguró, había perdido interés en la competencia.

El stylist aseguró que nunca quiso abandonar La Casa de los Famosos México y explicó que fueron las condiciones médicas @lacasafamososmx

Por el contrario, explicó que deseaba continuar junto a sus compañeros y que abandonar el programa fue una decisión a la que prácticamente lo obligó su estado físico.

No tenía la más mínima gana de salirme”, comentó, al recordar que incluso desconocía que se había convertido en uno de los participantes favoritos del público.

Después de su salida, además, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos por los que había dejado el reality. Frente a ellas, Aldo fue contundente al explicar que necesitaba atenderse y que su estado había llegado a un punto en el que ya no podía continuar.

Me salí porque estaba a punto de entregar el equipo ahí adentro”, señaló.

Aldo continúa bajo supervisión médica tras dejar La Casa de los Famosos

Ahora que se encuentra fuera de la competencia, el stylist ha concentrado su atención en su recuperación. Según explicó, ha acudido con distintos especialistas y continúa realizándose estudios para conocer con precisión qué está detrás de la inflamación.

Aunque todavía no cuenta con un diagnóstico definitivo, Aldo Rendón aseguró que actualmente se siente mejor IG aldorendon

Aunque aseguró que actualmente se siente mejor, todavía no cuenta con un diagnóstico definitivo y debe seguir las indicaciones de sus médicos.

Pese a que lamenta haber tenido que abandonar tan pronto La Casa de los Famosos México, Aldo no descarta reencontrarse con sus compañeros y el público. Incluso adelantó que, si recibe autorización médica, podría regresar a alguna de las galas.