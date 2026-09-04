“Basta de rumores”: Aldo Rendón reaparece y da la cara tras salir de La Casa de los Famosos México

A pocos días de haber abandonado inesperadamente La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón reapareció en redes sociales para hablar con sus seguidores y, de paso, ponerle un alto a las versiones que comenzaron a circular sobre los motivos de su salida.

¿Aldo Rendón fue sacado por los patrocinadores? Esto respondió

El stylist dejó claro que su decisión de abandonar el reality estuvo relacionada con su estado de salud y rechazó las especulaciones que apuntaban a una supuesta presión de los patrocinadores debido a sus polémicos comentarios dentro de la casa.

El stylist aseguró que su retiro del reality sí estuvo relacionado con problemas de salud, aunque prefirió no revelar cuál es exactamente el padecimiento que enfrenta. IG aldorendon

Desde su hogar, Rendón compartió un video en el que habló con el característico sentido del humor que mostró durante su participación. Aunque reconoció que extraña la convivencia con sus compañeros, también confesó que volver a su espacio personal era algo que necesitaba.

Extraño mucho la casa, no tenía las más mínimas ganas de salirme”, expresó, dejando claro que su salida no fue algo que hubiera planeado ni deseado.

Aldo Rendón revela cómo se encuentra tras abandonar el reality

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la contundencia con la que Aldo respondió a las teorías que comenzaron a difundirse en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre su diagnóstico, aseguró que existen motivos médicos reales detrás de su retiro.

Rendón confesó que no tenía intención de abandonar la competencia, pues se encontraba disfrutando su participación. IG lacasafamososmx

El participante explicó que se encuentra atravesando algunos problemas de salud que requieren atención y tratamiento, razón por la que tuvo que abandonar la competencia.

Evidentemente estoy jodido, traigo unos temas que arreglar”, comentó, aunque pidió respeto a su privacidad y no reveló exactamente cuál es el padecimiento que enfrenta.

Rendón aseguró que actualmente se encuentra en recuperación y espera que los médicos le permitan retomar pronto sus actividades. Incluso bromeó con su regreso a la televisión al pedir que lo consideren para las galas y programas relacionados con el reality.

El stylist también aprovechó para agradecer a quienes se preocuparon por él durante las últimas horas y aseguró que los mensajes de apoyo le han ayudado durante este proceso.

Rendón confesó que no tenía intención de abandonar la competencia, pues se encontraba disfrutando su participación IG lacasafamososmx

Aldo Rendón manda mensaje a Galilea Montijo y a sus compañeros

La salida de Aldo estuvo acompañada por momentos emotivos, especialmente por su despedida de algunos de sus compañeros y por la reacción de Galilea Montijo.

En su mensaje, el exparticipante agradeció a la conductora y a Rosa María Noguerón por haber confiado en él para formar parte de esta edición del programa.

El stylist también dedicó emotivas palabras a Galilea Montijo, Rosa María Noguerón y sus compañeros de reality. @lacasafamososmx

También recordó con cariño a varios de los habitantes con quienes estableció una amistad durante las semanas de competencia. Entre ellos mencionó a Karina, Gema, Ese Pérez, Yahir, Memo Schutz, Fede y Luis.

Con su particular estilo, incluso hizo algunas bromas sobre sus compañeros y aseguró que se marchó de la casa “con el corazón lleno” y con nuevas amistades.

Aldo revela quiénes son sus favoritos de La Casa de los Famosos México

Aunque ya no forma parte de la competencia, Rendón dejó claro que continuará pendiente de lo que suceda dentro de la casa. Incluso compartió quiénes son sus favoritos para llegar a la recta final.

Aldo Rendón compartió a sus cinco favoritos para llegar a la final y pidió al público continuar apoyándolos durante las próximas semanas. @lacasafamososmx

Karina, Gema, Ese Pérez, Yahir y Memo Schutz conforman su particular “top 5”, por lo que pidió a sus seguidores continuar apoyándolos durante las siguientes semanas.

Mientras se recupera, Aldo también celebró el impacto que tuvieron algunos de sus momentos dentro del reality. Confesó que le ha causado gracia descubrir los videos y memes que los usuarios han creado utilizando sus frases y escenas.

Ahora, fuera de la competencia y enfocado en su recuperación, Aldo Rendón busca aclarar que, pese a lo inesperado de su salida, su historia en La Casa de los Famosos México todavía podría tener un nuevo capítulo si su salud se lo permite.