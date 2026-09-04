¿Qué pasó con Fortitude? La película de Nicolas Cage que enfrenta a sus productores con Netflix

Nicolas Cage regresa a la pantalla grande con Fortitude, un thriller de espionaje en el que será protagonista y que ya ha comenzado a dar de qué hablar, no solo por su historia, sino por la disputa legal que rodea a la película.

Y es que el interés por este filme creció luego de que se diera a conocer su tráiler, lo que también ha despertado preguntas entre el público sobre qué pasó con Fortitude y cómo comenzó la demanda contra Netflix.

¿De qué trata la película Fortitude?

La película Fortitude está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y parte de un hecho real: la Operación Fortitude, una estrategia utilizada por los Aliados para engañar a la Alemania nazi sobre el lugar en el que realizarían el desembarco de Normandía.

En el filme, Nicolas Cage interpreta a Duško Popov, un espía que trabajó para los servicios de inteligencia británicos y cuya historia se relaciona con las estrategias de espionaje utilizadas durante el conflicto.

La película es dirigida por Simon West, cineasta conocido por trabajos como Con Air, La hija del general, Lara Croft: Tomb Raider y Los Indestructibles 2, entre otros filmes.

Demanda a Netflix: ¿qué pasó con Fortitude?

La disputa legal que rodea a Fortitude viene de tiempo atrás. El 29 de julio de 2026, el productor Simon Afram y su compañía presentaron una demanda contra Netflix relacionada con la pérdida de una copia de la película.

De acuerdo con reportes de medios locales, una copia del filme habría sido sustraída de las oficinas de Netflix en Los Ángeles, California.

El conflicto habría desencadenado una demanda por una cifra de al menos 105 millones de dólares, lo que ha colocado a la película en medio de una disputa legal que podría influir en su futuro.

Fortitude: película de Nicolas Cage, de qué trata y por qué demandaron a Netflix Foto: Canva

Elenco de la película Fortitude

Además de Nicolas Cage, Fortitude reúne a un amplio elenco de actores reconocidos que forman parte de esta historia de espionaje ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

El reparto incluye a:

Nicolas Cage como Duško Popov.

Nicolas Cage como Duško Popov. Ed Skrein como Dudley Clarke.

Matthew Goode como Thomas Argyll Robertson.

Alice Eve como Nancy Armstrong.

Michael Sheen como Winston Churchill.

Aunque la película enfrenta esta disputa legal y por ahora no cuenta con una fecha de estreno confirmada, Fortitude ya ha despertado expectativa entre el público por su historia basada en hechos reales, su reparto y la participación de Nicolas Cage.

Nicolas Cage In Spider-Noir (2026), directed by Harry Bradbeer. Foto: grosbygroup.com / Credit: Amazon MGM Studios / MGM Television / Marvel Entertainment / Album / Imagen ilustrativa

Por ahora, habrá que esperar para conocer qué ocurrirá con la película y si esta disputa legal modificará sus planes de estreno.