Quién es Gerardo Monroy, el novio de Aldo Rendón, participante de La Casa de los Famosos

Aldo Rendón es uno de los participantes más apoyados de La Casa de los Famosos México 2026 y es que su personalidad directa, su humor y su experiencia como estilista de moda han hecho que el público siga de cerca cada una de sus apariciones dentro del reality.

Pero además de su desempeño en la casa, también ha despertado curiosidad un aspecto más personal de su vida: su relación con Gerardo Monroy, su pareja desde hace más de 15 años.

Aunque Aldo Rendón suele ser reservado con su vida privada, dentro del programa mencionó el nombre de su novio, lo que provocó que varios seguidores comenzaran a buscar más información sobre él en redes sociales.

¿Quién es Gerardo Monroy, novio de Aldo Rendón?

Gerardo Monroy es músico y se presenta bajo el nombre artístico Señor Skelter. De acuerdo con sus perfiles en plataformas digitales, ha lanzado canciones como “Deer Herr”, “El canto del fenómeno”, “Estrella blanca”, “Le manque” y “Skelter Seltzer”.

A diferencia de Aldo Rendón, quien ha trabajado de cerca con figuras del entretenimiento y la moda, Gerardo mantiene un perfil mucho más discreto.

En redes sociales suele compartir publicaciones relacionadas con su estilo de vida, viajes y algunos de sus looks. También ha llamado la atención que Aldo suele dejarle comentarios de cariño o elogios en algunas de sus publicaciones.

Aldo Rendón y Gerardo Monroy llevan más de 15 años juntos

La relación entre Aldo Rendón y Gerardo Monroy no era completamente desconocida para quienes seguían desde hace tiempo al estilista. Aunque no suelen compartir demasiadas fotografías juntos, sí han aparecido en imágenes de viajes, celebraciones y eventos sociales.

Entre los registros que han circulado, ambos fueron vistos juntos en una celebración de Galilea Montijo en 2018 y también en un evento de Casa Dragones en 2019.

Sin embargo, la presencia de Aldo en La Casa de los Famosos México 2026 hizo que más personas se interesaran por su historia de amor y por la identidad de su pareja.

Gerardo Monroy Especial

El mensaje de Aldo Rendón a Gerardo Monroy

Aunque Aldo Rendón y Gerardo Monroy prefieren mantener su relación lejos de la exposición constante, el estilista ha dejado algunos mensajes públicos que muestran la cercanía entre ambos.

Uno de los más comentados fue una felicitación de cumpleaños que Aldo publicó en 2023, en la que describió a Gerardo como “su persona favorita”.

Ese gesto volvió a cobrar relevancia entre los seguidores del reality, especialmente ahora que Aldo se encuentra aislado dentro de la casa y su vida personal se ha convertido en tema de conversación.