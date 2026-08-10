Jon Hamm y Anna Osceola esperan su primer hijo juntos

¡Jon Hamm y Anna Osceola están por convertirse en papás! El actor de Mad Men y su esposa esperan su primer hijo juntos, de acuerdo con información confirmada por una fuente a la revista People.

La noticia llega poco más de tres años después de que la pareja se casó en junio de 2023, en una ceremonia realizada en Anderson Canyon, en Big Sur, California, un lugar especial para los seguidores de Mad Men, ya que ahí se filmó el final de la serie que convirtió a Hamm en una de las figuras más reconocidas de la televisión.

Hasta el momento, los representantes de Jon Hamm, de 55 años, y Anna Osceola, de 38, no han emitido comentarios públicos sobre el embarazo.

Jon Hamm y Anna Osceola serán papás

La noticia del embarazo marca una nueva etapa en la relación de Jon Hamm y Anna Osceola, quienes anunciaron su compromiso en febrero de 2023 y contrajeron matrimonio meses después.

La pareja mantuvo durante varios años una relación discreta, aunque su historia llamó la atención por el vínculo que ambos tienen con Mad Men. Anna Osceola apareció en el último episodio de la serie, donde interpretó a Clementine, una recepcionista del retiro al que llega Don Draper, el personaje de Hamm.

Jon Hamm y Anna Osceola Grosby Group

La boda de Jon Hamm y Anna Osceola

Jon Hamm y Anna Osceola se casaron en junio de 2023 en Big Sur, California, en una ceremonia acompañada por familiares y amigos cercanos.

Entre los invitados se reportó la presencia de figuras como Billy Crudup, Paul Rudd y Tina Fey. Además, la pareja eligió como parte de su celebración el tema principal de You Only Live Twice, película de James Bond estrenada en 1967.

El lugar de la boda también tuvo un guiño especial a la carrera de Hamm, pues Anderson Canyon fue el escenario donde se grabó el cierre de Mad Men, serie en la que el actor interpretó a Don Draper durante siete temporadas.

Jon Hamm ya había hablado de tener hijos

Antes de conocerse la noticia del embarazo, Jon Hamm había hablado en entrevistas sobre la posibilidad de convertirse en padre.

En una conversación con The Hollywood Reporter, el actor reconoció que durante mucho tiempo no veía el matrimonio como algo importante, en parte por la experiencia del divorcio de sus padres cuando era niño; sin embargo, explicó que su relación con Anna Osceola cambió la forma en que pensaba sobre el futuro.

Hamm dijo entonces que esperaba que su matrimonio pudiera traducirse en hijos, aunque también bromeó con la idea de convertirse en un “papá mayor”.

“Soy consciente de que tengo 53 años. Seré el padre mayor, pero así son las cosas. Podría ser algo bueno. Ya veremos”, comentó en aquella entrevista.

Anna Osceola y Jon Hamm también trabajan juntos

Además de compartir su vida personal, Jon Hamm y Anna Osceola también han coincidido profesionalmente.

Ambos forman parte de Your Friends & Neighbors, serie en la que Hamm interpreta a Andrew “Coop” Cooper, un exadministrador de fondos de inversión que termina involucrado en una vida criminal, mientras Osceola interpreta a Maggie Haber, una integrante del círculo social del personaje.

Jon Hamm y Anna Osceola en Your Friends & Neighbors Grosby Group

En una entrevista con People, Hamm contó que trabajar con su esposa había sido una experiencia divertida. Incluso bromeó con que, al ir juntos al set, podían llevar a su perro y ahorrar en cuidado de mascotas.

También dijo que una de las ventajas de compartir proyecto era no tener que explicarle al final del día qué había pasado en el trabajo, porque ella ya estaba ahí.

Una nueva etapa para Jon Hamm

La llegada de su primer hijo representa un momento importante para Jon Hamm, quien durante años habló con cautela sobre matrimonio, familia y nuevas formas de felicidad.

En 2022, durante una entrevista con Howard Stern, el actor dijo que se sentía tranquilo y cómodo en su relación con Anna Osceola. También reconoció que esa etapa de su vida le había permitido pensar en casarse, tener hijos y construir una nueva versión de bienestar.

“Estoy muy enamorado”, dijo entonces.

Ahora, Jon Hamm y Anna Osceola se preparan para vivir su siguiente capítulo como pareja: convertirse en padres por primera vez.