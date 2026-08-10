¿Confirma embarazo de Ángela Aguilar? Guadalupe Pineda rompe el silencio sobre su sobrina

Cuestionada sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar, Guadalupe Pineda rompió el silencio sobre su sobrina y todas las especulaciones en torno a ella y a Christian Nodal.

En el Aeropuerto, la tía de Ángela Aguilar fue abordada por la prensa sobre los rumores de embarazo de su sobrina y dejó claro lo que sabe al respecto.

Rumores de embarazo de Ángela Aguilar

Guadalupe Pineda rompe el silencio sobre su sobrina Ángela Aguilar. Especial

La versión sobre el supuesto embarazo de Ángel Aguilar cobró fuerza luego de que la cantante apareció en los festejos por el cumpleaños de su papá, Pepe Aguilar.

Fue el pasado 7 de agosto cuando Pepe Aguilar se reunió con familiares y amigos cercanos para festejar su cumpleaños número 58. El famoso cantante celebró con música en vivo y algunos clips del festejo se viralizaron en redes sociales.

Uno de los momentos que más acaparó las miradas fue el de la interpretación con mariachi de Ángela Aguilar, quien, más allá de llamar la atención por su talento musical, todo se volcó en torno a un supuesto embarazo.

Todo comenzó porque algunos usuarios señalaron que, en los videos de la celebración, aparentemente no se observa a Ángela consumiendo bebidas alcohólicas, además de que internautas aseguraron haberla visto tocarse el vientre en distintos momentos del festejo a su padre.

Dichas acciones fueron suficientes para que los rumores del supuesto embarazo cobraran más fuerza.

Tía de Ángela Aguilar habla sobre los rumores de un bebé en camino

Guadalupe Pineda rompe el silencio sobre su sobrina Ángela Aguilar. Especial

Aunque breve, Guadalupe Pineda habló sobre todas las especulaciones en torno al supuesto embarazo de Ángel Aguilar.

La tía de Ángela Aguilar evitó dar detalles relacionados sobre el posible bebé en camino a todos los reporteros que la interceptaron en el Aeropuerto.

Siempre la veo hermosa", señaló la cantante al referirse a su sobrina, mientras aclaró que desconoce si existe tal embarazo y por lo tanto, dijo, no podía confirmar la información que circula en redes sociales.

Cuestionada además sobre la posible boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Guadalupe indicó que tampoco sabe cuándo podría realizarse tal celebración y también decidió mantener el silencio ante la pregunta sobre si sería ella quien cantaría en la ceremonia.

Más allá de los rumores de embarazo de su sobrina, Pineda describió la celebración de Pepe Aguilar como un cálido festejo familiar en el que estuvieron presentes personas cercanas que disfrutaron de platillos tradicionales.

Guadalupe Pineda dijo que tuvo que retirarse temprano de la celebración, pero que fue muy agradable poder convivir en familia y formar parte de ese momento especial para la dinastía Aguilar.

Sin confirmación de embarazo

Por el momento, todo sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar se mantiene en simples rumores puesto que ni la cantante ni Nodal han confirmado algo al respecto.

En tanto, acerca de las especulaciones de la boda por la iglesia, también es algo que se queda en secreto, por ahora.

Lo único que se sabe sobre lo anterior, es lo que dijo recientemente el influencer Kunno, cercano a la pareja, quien señaló que Ángela y Nodal preparaban una sorpresa para el público, a manera de una ‘invitación colectiva’, aunque no dio más detalles sobre si tendría alguna relación con la supuesta boda religiosa.

¿Quién es Guadalupe Pineda?

Guadalupe Pineda es una de las cantantes mexicanas más reconocidas. Con una trayectoria de varias décadas, se ha ganado un lugar especial en la música romántica y tradicional mexicana gracias a su voz y a canciones que se han convertido en clásicos, como Yolanda (Te amo). A lo largo de su carrera también ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos un Latin Grammy a la Excelencia Musical.

Pero además de su propia trayectoria, Guadalupe Pineda tiene un vínculo familiar con una de las familias más conocidas de la música mexicana: la Dinastía Aguilar. Guadalupe es prima hermana de Pepe Aguilar, por lo que es tía de Ángela Aguilar y de su hermano Leonardo Aguilar.

El parentesco viene de la familia Aguilar Barraza. Guadalupe es hija de Josefina Aguilar Barraza, hermana de Antonio Aguilar, el legendario cantante y actor mexicano que fue abuelo de Ángela. De esta manera, aunque Guadalupe lleva el apellido Pineda, forma parte de la misma familia artística que ha marcado varias generaciones de la música mexicana.

La relación entre Guadalupe y Ángela no se limita al parentesco. La cantante también ha mostrado públicamente su apoyo a su sobrina, especialmente en momentos en los que Ángela ha sido blanco de críticas en redes sociales. Guadalupe ha defendido su talento y ha pedido que se valore su trabajo como cantante más allá de los comentarios sobre su vida personal.

Incluso, Guadalupe Pineda contó que tenía la intención de participar musicalmente en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues quería interpretar el Ave María durante la ceremonia.