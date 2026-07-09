¿Quién es Aldo Rendón, el posible cuarto confirmado en La Casa de los Famosos México?

Aldo Rendón, el fashion stylist de las famosas, parece ser el cuarto confirmado para entrar a La Casa de los Famosos México 2026, la cual comenzará transmisión el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas.

Poco a poco se han ido descubriendo a los famosos que entrarán al reality que se transmitirá 24/7, como las temporadas pasadas, en la plataforma de ViX. Entre los nombres que ya figuran están:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Una de las favoritas hasta el momento es la mismísima ‘licenciada’, amiga de Wendy Guevara, conocida por su característico humor y su estilo irreverente. Aunque en esta temporada, Torres tiene el reto de brincar la ‘sombra’ de su íntima de Las Pérdidas que ganó en la primera edición del reality y se llevó el premio de los cuatro millones de pesos.

No obstante, no todo está dicho, puesto que apenas van pocos participantes y los favoritos podrían cambiar en cualquier momento, depende también de los nuevos famosos que se confirmen y que puedan cambiar la jugada.

Pistas del cuarto confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

Pistas en La Casa de los Famosos México 4. Especial

El promocional del cuarto confirmado tiene referencias claras de alguien con mucho estilo. El material muestra una habitación amplia repleta de indumentaria sofisticada, bolsos de diseñador y complementos de alta costura.

Lo anterior, está siendo vinculado con un famoso que se encuentra en el entorno de las tendencias estéticas.

Todos elementos confirman que debe ser alguien que apueste por la moda, pues en las imágenes se ven lentes oscuros de montura cuadrada. Además, la silueta final muestra un saco rosa con patrones geométricos en forma de rayos.

Con todo lo anterior, seguidores del reality apuestan que el cuarto confirmado es Aldo Rendón, el reconocido asesor de moda, pues una de las pistas también fue el cuadro con la imagen de un perro con características idénticas a la mascota de la conductora Galilea Montijo, obsequiada al stylist hace tiempo.

¿Quién es Aldo Rendón, stylist de las famosas?

Aldo Rendón, fashion stylist. Especial

Se trata de un reconocido fashion stylist, consultor de imagen y conferencista. Hasta ahora es considerado como uno de los asesores de moda más influyentes del mundo del espectáculo en México.

Rendón es originario de Culiacán, Sinaloa, y acumula más de 25 años de trayectoria en la industria de la moda y el entretenimiento.

A lo largo de su carrera ha trabajado con celebridades como Thalía, Galilea Montijo, Belinda, Gloria Trevi, Ana de la Reguera, entre otros.

Fuera del syling, Aldo es toda una personalidad de las redes sociales. A través de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube suele compartir críticas de moda y analizar los atuendos de las celebridades, además de comentar temas del espectáculo con un estilo directo, irónico y, en ocasiones, polémico.

De hecho, la controversia es algo que gira en torno a Rendón, como el caso ocurrido en 2023, cuando lanzó comentarios sobre el físico del cineasta Guillermo del Toro durante la ceremonia de los Premios Oscar, lo que generó una reacción negativa en redes sociales.

Luego, sorprendió también al contar en Pinky Promise que años atrás besó a Luis Miguel durante una reunión privada realizada en la casa de Kate del Castillo, una anécdota que generó una amplia cobertura en medios de espectáculos.

En tanto, su paso por La Más Draga y Solo Las Más también provocó opiniones divididas debido a varios desacuerdos con algunas concursantes.

Y, la polémica más reciente, surgió cuando habló de su experiencia al trabajar con OV7, declarando que Mariana Ochoa era una persona ‘insoportable’.

En la actualidad, además de continuar como stylist de celebridades, Rendón ofrece conferencias, cursos de imagen y mantiene su presencia fuerte en redes sociales.