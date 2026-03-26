Alan Ritchson queda libre de cargos tras enfrentamiento con vecino

En días pasados, el nombre de Alan Ritchson se volvió viral por un video grabado en plena calle en donde se ve al actor enfrentándose físicamente a un hombre que después se dio a conocer que era su vecino.

Las imágenes mostraban un empujón, un intercambio breve y un golpe. Sin contexto, el clip generó todo tipo de versiones sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, el protagonista de Reacher seguía en tendencia, no solo por el incidente, sino también por el buen momento que atraviesa con su película Máquina de guerra en Netflix.

Captan a Alan Ritchson golpeando a vecino en Nashville (VIDEO) IG alanritchson

El actor quedó libre de cargos tras golpear a su vecino

Tras analizar grabaciones completas y declaraciones de testigos, las autoridades locales tomaron una decisión que cambia por completo la lectura inicial del video, Alan Ritchson quedó sin cargos.

Y es que se determinó que el actor actuó en defensa propia, luego de haber sido bloqueado y empujado por el otro involucrado.

Incluso se evaluó la posibilidad de presentar cargos adicionales por imprudencia, pero finalmente no se procedió.

El caso fue archivado sin consecuencias legales para el actor.

Otro punto que influyó fue que el propio Ritchson decidió no escalar la situación y optó por no presentar cargos contra el vecino, lo que facilitó el cierre del proceso. Alan Ritchson seguirá enfocado en su carrera

Con el tema ya resuelto, el actor puede enfocarse nuevamente en su carrera. La serie Reacher continúa como uno de sus proyectos principales, con una nueva temporada en camino.

Además, su presencia en plataformas se mantiene activa. Máquina de guerra en Netflix ha logrado posicionarse entre lo más visto, reforzando su perfil dentro del género de acción.

Para quienes quieran ubicar sus trabajos recientes, la serie está disponible en Prime Video, mientras que su película puede encontrarse en Netflix.

Alan Ritchson IG alanritchson

¿Qué pasó entre Alan Ritchson y su vecino?

El fragmento que circuló en redes no dura mucho, pero fue suficiente para instalar la duda.

En la grabación se observa cómo un hombre se coloca frente al actor cuando este circulaba en motocicleta.

El intercambio escala en segundos. Primero hay un intento de detenerlo, luego un contacto físico y finalmente la reacción del actor. Ese momento específico —el golpe— fue el que más se replicó, dejando fuera todo lo que ocurrió antes.

Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer más detalles. El hombre involucrado, identificado como Taylor, explicó que él mismo decidió bloquearle el paso al actor porque consideraba que la situación podía volverse peligrosa.

Captan a Alan Ritchson golpeando a vecino en Nashville (VIDEO) Captura de Pantalla

La versión completa detrás del enfrentamiento

De acuerdo con los reportes, el incidente no fue un encuentro casual sin antecedentes. El vecino aseguró que ya había visto pasar al actor en más de una ocasión antes de colocarse frente a él.

Fue en ese momento cuando decidió intervenir. Según su propio testimonio, lo empujó al percibir que la motocicleta se acercaba. Esa acción fue la que detonó la respuesta inmediata de Alan Ritchson.

La escena, recortada en el video viral, omitía justamente ese punto, quién inició el contacto físico. Esa diferencia terminó siendo clave en la revisión del caso.