El fenómeno del K-pop no detiene su alcance y, en esta ocasión, la industria del entretenimiento se prepara para un nuevo evento: Lisa de Blackpink lleva su documental al cine: ¿cuándo se estrena en México?

La integrante del girl group surcoreano da el salto a la pantalla grande con su largometraje autobiográfico titulado Always LALISA.

Este proyecto no representa únicamente una mirada retrospectiva a sus coreografías deslumbrantes y récords musicales, sino una inmersión en el proceso de transformación que la intérprete atravesó en los últimos años.

La producción busca retratar los desafíos reales tras bambalinas que conlleva a Lisa liderar su propio camino en la industria global.

Lisa de Blackpink estrena documental en cines Instagram @lalalalisa_m

¿Cuándo se estrena el documental de Lisa de Blackpink en México?

La llegada del documental Always LALISA a las salas de cine en México está programada para el 12 de octubre de 2026.

Además de la proyección en pantallas convencionales, se confirmó que el largometraje contará con funciones especiales en formato IMAX a través de los complejos de Cinépolis.

¿Cuándo inicia la preventa de Always LALISA en México?

Aunque no se ha confirmado en ninguna de las cadenas de cine mexicanas, tal parece que la preventa del documental arranca el 9 de septiembre de 2026.

Debido a la alta demanda proyectada para las salas IMAX y los horarios estelares de fin de semana, los organizadores recomiendan realizar la compra con antelación para asegurar los mejores asientos.

¿De qué trata Always LALISA, el documental de Lisa de Blackpink?

Always LALISA se estructura como un retrato humano y reflexivo sobre el peso de la fama mundial; desde los orígenes de Lisa en Tailandia, su preparación en Corea del Sur y el ascenso que la llevó a romper marcas y récords de reproducción.

El filme explora el paso que dio al asumir el control total de sus decisiones profesionales mediante la creación de su propia firma de gestión, LLOUD CO., en alianza con discográficas como RCA Records.

La cámara la acompaña en salones de ensayo, salas de juntas y sets de grabación, capturando tanto la adrenalina de los grandes escenarios como las dudas, presiones y sacrificios diarios que implica construir una marca personal global.

Uno de los aspectos más destacados del documental es cómo aborda el dilema constante entre la vida pública y la esfera privada de una estrella pop de su calibre. La producción expone el esfuerzo consciente de la cantante por resguardar su paz mental y mantener un espacio personal alejado del escrutinio constante de los medios de comunicación y las redes sociales.

También se mostrará la incursión de Lisa en Hollywood, a través de la serie The White Lotus; así como su papel dentro del comité anfitrión de la Met Gala 2026, marcando un hito histórico al ser la primera figura del K-pop en asumir dicha función. Y sus apariciones como presentadora en premiaciones de como los Globos de Oro.

Lisa de Blackpink estrena documental en cines Instagram @lalalalisa_m

Always LALISA se presentará en el TIFF

Previo al estreno a nivel mundial, Always LALISA forma parte de la programación oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2026, con un estreno programado para el 11 de septiembre.

Su paso por uno de los certámenes cinematográficos más célebres de Norteamérica valida el valor narrativo y cinematográfico de la obra, demostrando que no se trata solo de un producto para fanáticos, sino de una pieza documental con mérito artístico propio.