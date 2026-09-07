¿Cuándo se estrena Hombre al agua, la nueva película de Gael García Bernal, en México?

La cinta llegará a salas mexicanas a través de Cinépolis Distribución, después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia y previo a su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF.

Cinépolis Distribución presentó previamente el tráiler y el cartel de la película, además de confirmar su estreno nacional para el 24 de septiembre.

El lanzamiento coloca de nuevo a Gael García Bernal detrás de la cámara. Hombre al agua es su tercer largometraje como director y, además, el actor mexicano también produce, coescribe y encabeza el reparto de la película.

Hombre al agua tuvo su estreno mundial en Venecia

Hombre al agua celebró su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue presentada dentro de la sección Venice Spotlight. La ficha oficial de La Biennale registra a Gael García Bernal como director, a México como país de producción y una duración de 116 minutos.

La alfombra roja reunió a parte del elenco principal, entre ellos Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Manuel García Rulfo, Jorge Salinas y Ricky Martin. La ficha oficial del festival también incluye en el reparto a Natalia Oreiro y Anna Díaz.

Diego Luna también acompañó el estreno en Venecia como productor ejecutivo de la película, en un momento especial para ambos actores, 25 años después de su llegada al mismo festival con Y tu mamá también.

Mexican actor Gael Garcia Bernal attends the photocall of "Hombre al agua" presented in the Spotlight selection at the 83rd International Venice Film Festival, at Venice Lido on September 6, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP) AFP

Gael García Bernal celebra su regreso a Venecia

Previo a la proyección, Gael García Bernal habló sobre lo que significaba presentar una película propia en Venecia después de más de dos décadas de carrera internacional.

“Es un sueño. Es inimaginable estar 25 años después con una película completamente propia, hecha con libertad”, comentó García Bernal.

Tras la función, el público recibió la película con aplausos y el equipo participó en una sesión de preguntas y respuestas en la sala Giardino del festival, de acuerdo con La Jornada.

Durante ese encuentro, García Bernal explicó que la película nació de una preocupación personal relacionada con la paternidad, pero que después incorporó temas como la masculinidad, la separación, el dinero, la corrupción, las diferencias de clase y las estructuras de poder.

¿De qué trata Hombre al agua?

Hombre al agua sigue a Camilo, un salvavidas cubano que rescata de morir ahogado a Abel, un empresario mexicano. Como muestra de agradecimiento, Abel lo lleva a México y lo integra a su vida familiar y laboral.

Ricky Martin y Gael García Bernal. AFP

Camilo termina casándose con Juana, hija de Abel, y forma una familia con ella. Sin embargo, pronto descubre que su nueva vida forma parte de un plan de manipulación y control. A partir de ese momento, deberá encontrar la manera de escapar del juego de poder en el que quedó atrapado.

La película combina drama, humor y sátira, con una historia centrada en las apariencias, la manipulación y las relaciones de poder. El propio festival de Venecia presenta la cinta como una fábula ubicada en la Península de Yucatán, donde los personajes enfrentan sus deseos, contradicciones y angustias.

Reparto de Hombre al agua

El elenco principal de Hombre al agua incluye a:

Gael García Bernal

Esmeralda Pimentel

Débora Nascimento

Natalia Oreiro

Anna Díaz

Manuel García Rulfo

Jorge Salinas

Ricky Martin

La participación de Ricky Martin también ha generado expectativa, pues marca su regreso al cine en español dentro de una producción mexicana encabezada por Gael García Bernal.

Hombre al agua también llegará al Festival de Toronto

Después de Venecia, Hombre al agua continuará su recorrido internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2026, donde formará parte de la sección Special Presentations.

El paso por Venecia y Toronto antecede su estreno comercial en México, programado para el 24 de septiembre.

¿Cuándo se estrena Hombre al agua de Gael García Bernal en México?

Hombre al agua se estrena en México el 24 de septiembre de 2026.

La película llegará a salas de cine mediante Cinépolis Distribución, por lo que será uno de los estrenos mexicanos más llamativos de septiembre, tanto por el regreso de Gael García Bernal a la dirección como por el elenco que reúne.