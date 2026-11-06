Fiscalía CDMX confirma investigación contra Vadhir Derbez por presunta violación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) confirmó oficialmente la vigencia de una investigación por el delito de violación contra el actor Vadhir Derbez. La dependencia gubernamental emitió un comunicado para detallar el estatus procesal del caso y desmentir el cierre del expediente. Las autoridades capitalinas lograron reunir los datos de prueba suficientes para judicializar la carpeta de investigación durante las últimas semanas.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el también cantante. La defensa legal del imputado tramitó un juicio de amparo que dejó sin efectos temporales el mandato judicial de captura. Esta resolución judicial permite al artista enfrentar su procedimiento penal en libertad y acudir a la audiencia inicial sin pisar la cárcel.

La Fiscalía de la CDMX confirmó la investigación a Vadhir Derbez. Foto: Fiscalía CDMX

Las autoridades ministeriales aclararon que este recurso legal no exonera al investigado de sus responsabilidades procesales. La Fiscalía CDMX evidenció que el actor ignora sistemáticamente los requerimientos legales para rendir su declaración oficial. Los agentes de investigación realizaron al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos sin concretar la notificación.

El equipo legal y el propio Vadhir Derbez declararon públicamente su total disposición para colaborar con la justicia capitalina. La fiscalía desmintió esta postura y reiteró que el señalado eludió su comparecencia ante el Ministerio Público en repetidas ocasiones. La dependencia continuará las diligencias necesarias para impulsar el proceso penal y garantizar el acceso a la justicia de la denunciante.

El origen de las acusaciones legales

Los hechos asentados en la carpeta judicial ocurrieron el 2 de abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán. Una modelo estadounidense de 19 años presentó la denuncia penal contra el protagonista de cine tras la filmación de un video musical. La víctima relató que el intérprete la llevó a un camerino aislado y consumó un acercamiento físico contra su voluntad.

Los representantes legales de la joven, pertenecientes al despacho Vega Mac Gregor Arellano, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). Los abogados exigieron que las indagatorias ministeriales avancen bajo una estricta perspectiva de género. El equipo jurídico canceló una conferencia de prensa programada tras conseguir una reunión directa con los altos mandos federales.

Caso Vadhir Derbez. @vadhird

La dependencia de justicia capitalina mantiene abiertas sus indagatorias por el incidente reportado en abril. Distintos reportes periodísticos e informes policiales internos sugieren que el acusado podría enfrentar otras acusaciones de naturaleza similar. Las autoridades operan bajo el principio de presunción de inocencia hasta que un juez determine la responsabilidad del imputado mediante sentencia.

La estrategia de la defensa y el móvil económico

Vadhir Derbez negó categóricamente los señalamientos en su contra y sostuvo su absoluta inocencia frente a los medios de comunicación. El equipo de abogados del histrión diseñó una estrategia legal basada en el testimonio de diversas personas presentes durante la grabación. La defensa argumenta que los testigos presenciales avalan que el artista nunca estuvo a solas con la joven modelo.

Caso Vadhir Derbez. @vadhird

Los representantes del actor aseguran que enfrentan un intento directo de extorsión por parte de la supuesta víctima. Los juristas denunciaron la exigencia de 350 mil dólares a cambio de frenar el escándalo mediático y retirar los cargos penales. El proceso legal sigue su curso en los tribunales capitalinos mientras ambas partes preparan sus elementos probatorios para las próximas audiencias.