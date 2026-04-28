Aespa "LIVE TOUR" en CDMX: mapa y precio de boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes

La ola del K-pop continúa conquistando escenarios en México y esta vez es el turno de Aespa, uno de los grupos más innovadores de la industria. Integrado por Karina, Giselle, Winter y Ningning, el cuarteto surcoreano confirmó su regreso a la CDMX como parte de su nueva gira internacional.

La cita será el próximo 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes, donde miles de fans podrán disfrutar de un espectáculo que promete combinar música, tecnología y narrativa visual, elementos que han definido el concepto del grupo desde su debut.

Tras el éxito de su presentación anterior en el país, la expectativa es alta, especialmente por la evolución artística que las integrantes han adelantado para esta nueva etapa.

Mapa del Palacio de los Deportes y zonas disponibles

El recinto estará dividido en cinco zonas principales, cada una identificada por colores, lo que facilitará la ubicación de los asistentes durante el evento. Este mapa permitirá elegir la experiencia que mejor se ajuste al presupuesto y cercanía con el escenario.

Las zonas están organizadas de la siguiente manera:

Zona A (Azul): la más cercana al escenario, ideal para quienes buscan una experiencia premium.

Zona B (Naranja): excelente visibilidad con un costo ligeramente menor.

Zona C (Verde): una opción intermedia con buena relación calidad-precio.

Zona D (Rosa): accesible y con vista general del espectáculo.

Zona E (Morada): la alternativa más económica dentro del recinto.

El mapa del recinto permitirá una experiencia envolvente, con producción visual pensada para apreciarse desde cualquier ángulo.

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Precio de boletos para aespa en México

Los precios oficiales ya fueron revelados y contemplan cargos por servicio incluidos. El rango varía dependiendo de la zona seleccionada:

Zona A (Azul): $5,456 a $7,366 MXN

Zona B (Naranja): $4,538 a $5,444 MXN

Zona C (Verde): $3,026 a $3,633 MXN

Zona D (Rosa): $1,761 a $2,083 MXN

Zona E (Morada): $1,091 a $1,228 MXN

Paquetes VIP

Para quienes buscan llevar su experiencia al siguiente nivel, el concierto contará con dos paquetes VIP que ofrecen beneficios especiales y contacto cercano con aespa.

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VIP 1: SEND-OFF VIP PACKAGE

Este paquete es el más completo e incluye:

Asiento premium reservado

Acceso al evento exclusivo “Send-Off” después del concierto

Regalos oficiales y set de photocards VIP

Laminado conmemorativo y lanyard

Entrada anticipada al recinto

Opción de compra de mercancía antes que el público general

Se trata de una experiencia pensada para los fans más dedicados, quienes podrán despedir a las integrantes tras el concierto.

VIP 2: HI-BYE VIP PACKAGE

Una opción más accesible, pero igualmente especial:

Boleto premium con asiento reservado

Acceso al evento “Hi-Bye” al finalizar el concierto

Artículos exclusivos y photocards VIP

Laminado y lanyard conmemorativo

Acceso prioritario y beneficios en compra de mercancía

Este paquete permite un breve pero significativo encuentro con las artistas.

Recomendaciones clave para asistentes

Los organizadores han compartido información importante para quienes adquieran boletos, especialmente en modalidad VIP:

Todos los beneficios y regalos se entregarán únicamente el día del evento dentro del recinto.

Los detalles logísticos, como horarios de acceso anticipado, serán enviados por correo electrónico días antes del concierto .

. Se aplicará un cargo adicional por procesamiento en compras en línea.

El concierto está programado para iniciar a las 20:00 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación

El regreso de Aespa a México ya es oficial Especial

Nuevo álbum y concepto renovado

El regreso de aespa no llega solo. La agrupación también prepara el lanzamiento de su segundo álbum de estudio titulado LEMONADE, programado para el 29 de mayo de 2026.

Este nuevo material marcará una evolución en su estilo musical y expandirá el universo conceptual que ha caracterizado a la banda, convirtiéndose en la base creativa del espectáculo que presentarán en su gira mundial

Un evento imperdible para el K-pop en México

La visita de Aespa a la Ciudad de México se perfila como uno de los conciertos más importantes del año dentro del género. Con una propuesta que mezcla innovación visual, narrativa digital y potentes presentaciones en vivo, el grupo reafirma su posición como uno de los actos más influyentes del K-pop actual.

Aespa

Para los fans mexicanos, esta será una oportunidad única de vivir de cerca el universo de Aespa y formar parte de una experiencia que promete ser tan espectacular como inolvidable.

AAAT*