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Cristo Fernández no olvida Ted Lasso: actor revela cómo festejará su primer gol al estilo Dani Rojas

El actor mexicano Cristo Fernández debutó en la USL Championship y prometió recrear su famoso festejo si anota un gol.

Por: Jesús Velasco

Cristo Fernández quiere festejar su primer gol como Dani Rojas, su personaje en Ted Lasso.
Cristo Fernández quiere festejar su primer gol como Dani Rojas, su personaje en Ted Lasso.Apple TV

El actor mexicano Cristo Fernández, reconocido mundialmente por dar vida al alegre personaje de Dani Rojas en la multipremiada serie Ted Lasso, sigue generando grandes expectativas luego de haber firmado un contrato profesional con El Paso Locomotive FC de la USL Championship con quienes ya debutó y, ahora, espera dar el siguiente paso: anotar un gol.

Luego de sufrir una grave lesión de rodilla durante su juventud en Guadalajara que frenó su carrera deportiva, el tapatío de 35 años logró superar las secuelas físicas para cumplir su sueño en la segunda división de Estados Unidos.

Tras hacer su debut oficial en la categoría, ahora piensa en que está listo para anotar e, incluso, ya sabe la forma en que lo festejará y la cual será un tributo a la serie que le ha permitido cumplir su sueño de ser profesional, Ted Lasso.

"Ni siquiera sé cómo voy a reaccionar. No sé si realmente lo planearé. Estaré muy emocionado y muy feliz. Pero tal vez una celebración al estilo Dani Rojas, solo para que la ficción realmente imite a la realidad. Tal vez correr en círculos. Eso sería divertido", describió el jugador en declaraciones que recoge el sitio Goal.com.

El salto del vestidor de la pantalla chica a la competencia real contó con el respaldo inmediato de sus antiguos compañeros de reparto, incluyendo a Jason Sudeikis, quienes le enviaron mensajes de felicitación por cumplir este hito.

La interpretación de Dani Rojas le dio la oportunidad al actor de llegar al futbol profesional.
La interpretación de Dani Rojas le dio la oportunidad al actor de llegar al futbol profesional.Apple TV

¿Cuándo se estrena la próxima temporada de Ted Lasso y dónde verla?

Para los fanáticos de la serie, la cuarta temporada de Ted Lasso tiene programado su estreno oficial para el próximo 5 de agosto de 2026 disponible a través de la plataforma de streaming Apple TV+, lanzando un capítulo de manera semanal.

El costo en México es de 169 pesos al mes.

¿Dónde ver los partidos en donde juega Cristo Fernández?

Los encuentros de El Paso Locomotive FC en la USL Championship se pueden seguir en vivo en Estados Unidos y México por medio de las plataformas digitales y canales de ESPN (como ESPN+ e ESPN Select).

Además se pueden observar en el canal de YouTube oficial de la liga.

Ted Lasso Season 4 premieres August 5 on Apple TV https://apple.co/TedLasso Season four marks the return of fan favorites including Emmy Award winner Hannah Waddingham, Juno Temple, Emmy Award winner Brett Goldstein, Brendan Hunt and Jeremy Swift, alongside new additions Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern and Grant Feely. In season four, Ted returns to Richmond, taking on his biggest challenge yet: coaching a second division women’s football team. Throughout the course of the season, Ted and the team learn to leap before they look, taking chances they never thought they would. “Ted Lasso” season four adds Emmy Award winner Jack Burditt (“Nobody Wants This,” “Modern Family,” “30 Rock”) as executive producer under a new overall deal with Apple TV. Sudeikis stars and executive produces alongside Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee and Bill Wrubel. Goldstein serves as writer and executive producer alongside Leann Bowen. Sarah Walker and Phoebe Walsh will serve as writers and producers for season four, and Sasha Garron co-produces. Julia Lindon will write for season four, and Dylan Marron will serve as story editor. Bill Lawrence executive produces via his Doozer Productions, in association with Warner Bros. Television Studios and Universal Television, a division of NBCUniversal content. Doozer’s Jeff Ingold and Liza Katzer also serve as executive producers. The series was developed by Sudeikis, Lawrence, Kelly and Hunt, and is based on the preexisting format and characters from NBC Sports. Song: "Rubber Band Man” by Mumford & Sons (with Hozier) https://apple.co/RubbeBandManbyMumfordandSonswithHozier Subscribe to Apple TV’s YouTube channel: https://apple.co/AppleTVYouTube Follow Apple TV: Instagram: https://instagram.com/AppleTV TikTok: https://tiktok.com/@AppleTV Facebook: https://facebook.com/AppleTV Threads: https://threads.com/@AppleTV X: https://X.com/AppleTV Giphy: https://giphy.com/AppleTV More from Apple TV: https://apple.co/32qgOEJ Apple TV is a streaming service with original stories from the most creative minds in TV and film. Watch now on the Apple TV app: https://apple.co/_AppleTVapp Subscription required for Apple TV #TedLasso #Teaser #AppleTV
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El adelanto de la próxima temporada de Ted Lasso

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