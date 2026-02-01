Addison Rae 'enciende' los Grammys en su debut con 'Fame is a Gun'

La edición 2026 de los Premios Grammy marcó un momento clave en la carrera de Addison Rae, quien debutó oficialmente en la ceremonia con una actuación en vivo de Fame is a Gun, tema incluido en su álbum Addison.

La presentación formó parte de una serie de números especiales transmitidos durante la gala del 1 de febrero, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y fue uno de los segmentos más comentados de la noche por su formato y puesta en escena.

A diferencia de otras actuaciones desarrolladas directamente sobre el escenario principal, la de Rae se realizó en un espacio alterno, con una transmisión en tiempo real integrada a la ceremonia.

Addison Rae Captura de pantalla

Una presentación fuera del escenario principal

La actuación de Addison Rae comenzó al aire libre, en un montaje que rompió con la estética tradicional del interior del recinto. La cantante apareció de pie en la parte trasera de una camioneta, vestida con una gabardina morada, mientras interpretaba los primeros versos del tema.

El segmento fue diseñado para desarrollarse de forma progresiva. Al descender del vehículo, Rae se retiró la gabardina y dejó ver un top morado brillante y pantalones cortos a juego, un vestuario que se mantuvo durante el resto de la interpretación y que se alineó con la estética visual del álbum.

La cámara siguió el recorrido de la cantante hasta ingresar al estudio donde continuó la actuación, la cual se transmitió en vivo como parte de la programación oficial de los Grammy.

Addison Rae en su presentación de los premios Grammy Especial

Fame is a Gun, el tema elegido para el debut

La canción interpretada, “Fame is a Gun”, forma parte del álbum Addison, proyecto con el que Rae ha buscado consolidar su transición de creadora digital a artista pop dentro de la industria musical. El tema aborda la fama como un elemento ambivalente, capaz de ofrecer visibilidad y éxito, pero también presión y exposición constante.

La elección de este sencillo para su debut en los Grammy no fue casual. Se trata de una de las canciones más representativas del disco y una de las que mejor resume la narrativa que ha acompañado su lanzamiento.

De creadora digital a escenario global

Addison Rae alcanzó popularidad inicial como figura destacada en plataformas digitales, especialmente TikTok, antes de dar el salto formal a la música. Su incursión en el pop ha sido gradual, con lanzamientos que han buscado posicionarla más allá del entorno digital que impulsó su carrera.

El debut en los Grammy representa un punto relevante dentro de ese proceso, al colocarla frente a una audiencia global en uno de los escenarios más visibles de la industria musical. La ceremonia suele funcionar como una vitrina para artistas emergentes y consolidados, y su inclusión en el programa refuerza el interés de la Academia por integrar nuevas figuras del pop contemporáneo.

El contexto de los Grammy 2026

La edición 2026 de los Premios Grammy estuvo marcada por una combinación de figuras consagradas y nuevos nombres dentro del pop, el hip-hop y la música urbana. En ese contexto, la presencia de Addison Rae se sumó a una programación diseñada para reflejar los cambios en los hábitos de consumo musical y la influencia de las plataformas digitales en la industria.

La ceremonia también fue significativa por tratarse de la última transmisión de los Grammy por CBS, cadena que los emitió de manera ininterrumpida desde 1973, antes de su traslado a ABC en futuras ediciones.