"La actualidad me asusta": Danny Trejo habla de su trabajo en la serie 'Misterios Inexplorados 2'

Imagina que estás cavando en tu patio trasero cuando de pronto la pala choca con algo debajo, muy profundo en la tierra. Con ese tipo de historias se han topado centenas de personas alrededor del mundo que en sus propias casas encontraron tesoros históricos, desde tarjetas de béisbol de grandes deportistas hasta una pirámide completa enterrada en el fondo de esos cimientos. Misterios inexplorados recopila esas historias bajo la narración del actor Danny Trejo.

“Yo, por ejemplo, tengo un gran jardín, no puedo pedir nada más, mi vida está llena, mis hijos están bien, mi familia está bien. Me encanta esta serie y ser parte de ella. Creo que si amas lo que haces, vives plenamente”, cuenta Danny a Excélsior.

Pero aunque cree que su jardín personal está completo, siente que la nueva temporada que filmó con History sigue siendo una oportunidad para enseñar, reflexionar y, sobre todo, mirar otros perfiles de la humanidad en tiempos de tanta guerra y división. Cree que todos deberían escarbar un poco en su jardín para con ello entender qué sucede en la superficie.

La historia nos dice nuestro futuro. La historia siempre nos dice algo, pero ahora mismo, con lo que está pasando en el mundo, quiero ser parte de algo que esté lejos de lo que está pasando ahora. Lo que está pasando es malo. Vamos a buscar algo en el lado brillante. Encontrar algo bueno en lugar de concentrarnos en lo malo; estoy un poco preocupado por lo que está pasando. Quiero que mis hijos tengan una vida feliz. Lo que está pasando me asusta, y para ello veamos la historia para ver a dónde vamos”, insiste Trejo.

Los nuevos episodios recorrerán también países de Latinoamérica. History Channel

Incluso el propio actor, a sus 81 años, decidió ir un poco a su profundidad personal y se dio cuenta de que siempre había interpretado en las películas al tipo rudo, al tipo grande y fuerte que no tenía muchos diálogos; ahora pudo cambiar ese rol y enseñar un poco de historia.

Es como una aventura, realmente, porque me encanta la historia. Y la historia fue la única cosa en la que tuve buenas calificaciones cuando iba a la escuela. Creo que la maestra, la señora Finley, la hizo tan interesante que me enamoró”, recuerda.

Sí, aunque tiene 81 años, aún recuerda a sus profesores de educación básica, y ahora con esta serie que estrena segunda temporada el próximo sábado 18 de abril, siente que tiene la posibilidad de transmitir eso que su maestra dejó marcado en él: enamorarse de una disciplina.

El 18 de abril comenzará la emisión de los nuevos episodios. History Channel

“Parece increíble, fue hace 100 años, pero aún la recuerdo. Eso significa que siento que soy como un maestro. Siempre amé a Mrs. Finley como maestra. Creo que ella estaría muy orgullosa de mí. Siempre me decía: ‘Danny, hay un lugar especial en el cielo para maestros, para los que enseñan’. No sé si eso es bueno o malo, pero creo que estaría orgullosa de que yo hiciera esto; yo mismo me siento orgulloso”, insiste.

La serie mostrará hallazgos en distintas partes del mundo, desde Portugal hasta Argentina, pasando por México y Estados Unidos, pero cuando Trejo vio lo que se había descubierto en México, quedó particularmente fascinado.

He estado allí un par de veces y me gusta ir. Como dije, puedes encontrar un templo azteca cerca de una iglesia en el centro de la Ciudad de México. Son cosas que la gente encuentra por accidente. Creo que México es uno de los países más hermosos del mundo. Especialmente los latinos; también son hermosos”.

Trejo por fin siente que pudo ser él mismo en una serie que, más allá de un diálogo icónico o un personaje inolvidable como su Machete, puede marcar generaciones con información valiosa.