Los productos coleccionables de películas siempre dan de qué hablar. Su popularidad va desde el diseño, el material con el que están hechos y las características que los hacen especiales para los fans de las cintas de la pantalla grande.

No obstante, los comentarios no siempre son positivos. En ocasiones, hay quienes no terminan de gustarles los vasos o palomeras que se lanzan a la venta en el estreno de alguna película. En este caso, fue el actor de Superman quien declaró que no le gustó el vaso coleccionable que sacó Cinépolis.

Duración oficial de la película Supergirl Warner Bros.

Vasos coleccionables de Supergirl: el origen del debate

El vaso coleccionable lanzado por Cinépolis para la película Supergirl ha generado diversos comentarios sobre su diseño desde su anuncio. En redes sociales, los internautas comentaron la forma en la que se representa la capa del traje de la heroína.

Las caracteristicas del vaso representan el traje clásico de Supergirl. Predomina el color azul, mientras que en la parte frontal se observa el tradicional escudo con la letra “S”, símbolo ampliamente reconocido como parte de la identidad de Superman y Supergirl.

Sin embargo, el elemento que desató la conversación en redes sociales fue una especie de capa ubicada en la parte trasera del vaso. Aunque el objetivo fue recrear el atuendo completo de la heroína, usuarios y fans señalaron que la forma y el color generan una apariencia poco habitual, lo que intensificó el debate en plataformas digitales.

Actor de Superman dice que no le gustó el vaso coleccionable que sacó Cinépolis Captura de pantalla

¿Qué dijo David Corenswet, actor de Superman, sobre el vaso coleccionable que sacó Cinépolis?

El desconcierto sobre el vaso coleccionable no solo vino por parte de los internautas. Durante una entrevista, el actor David Corenswet, quien interpreta a Superman en el Universo DC, expresó su desagrado por el vaso coleccionable 3D inspirado en Supergirl.

Ese no me gusta nada. No entiendo y no creo que quiera que me lo expliquen.

Tras su comentario, el actor continuó observando la imagen del vaso con un gesto de desagrado, acompañado de expresiones que provocaron la reacción de Nicholas Hoult, quien le preguntó: “¿Por qué hiciste eso?”. A lo que Corenswet respondió entre risas: “No, no, no”.

Aunque el actor manifestó su desaprobación por el diseño, también mostró una reacción divertida e intrigada ante la peculiar apariencia del coleccionable.

Redes sociales dividen opiniones entre fans y críticos

La polémica derivó en una discusión más amplia sobre el valor de los coleccionables en la cultura pop. Mientras algunos usuarios defienden estos artículos como piezas de colección, otros consideran que su producción responde más a estrategias comerciales que a propuestas de diseño creativo.

Actor de Superman dice que no le gustó el vaso coleccionable que sacó Cinépolis IG

Casos recientes como el vaso de Supergirl, que generó memes y comentarios virales por su diseño, muestran cómo este tipo de productos suelen convertirse en tendencia incluso antes del estreno de las películas.

En este contexto, la figura del actor de Superman se convirtió en el centro de la conversación en los últimos días, aunque gran parte del debate provino de usuarios en redes sociales y no de declaraciones ampliadas del elenco.

El fenómeno de los coleccionables de cine continúa generando conversación más allá de la pantalla grande, especialmente cuando los diseños dividen opiniones entre fans y figuras de la industria. El caso del vaso de Supergirl y la reacción de David Corenswet refuerzan cómo estos productos pueden convertirse en tendencia inmediata, impulsados por la viralidad en redes sociales y la cultura del fandom.