Paramount confirma secuela de 'Días de Trueno' con Tom Cruise y Anne Hathaway 

Lo que era un rumor se ha concretado y la película “Días de Trueno” (“Days of Thunder”) tendrá una continuación oficial casi 40 años después de su lanzamiento luego de que Tom Cruise confirmó la producción en un posteo en la red social X.

Luego del éxito que representó Top Gun surgió de inmediato la pregunta de cuándo se aventuraría a realizar la continuación de “Días de Trueno”. En esa película Tom Cruise desarrolla el papel de un piloto de NASCAR que sufre un accidente del cual debe regresar para buscar la gloria. Dirigida por Tony Scott tuvo como protagonista a Nicole Kidman y Robert Duvall.

“Days of Thunder” fue una de las cintas más exitosas de Tom Cruise, especialmente en Estados Unidos, al tratarse de una de las primeras películas que retrató el mundo NASCAR. Ahora, esa misma idea resurgirá.

Días de Trueno tiene fecha de estreno

Paramount Pictures presentó una imagen con un stock car de NASCAR de fondo con la leyenda “Days of thunder” verano de 2028, por lo cual se estima que el rodaje de la cinta se iniciará lo antes posible para terminar en el 2027.

La imagen mostraba a Cruise junto a la ganadora del Oscar, Anne Hathaway. Los detalles de la película se mantienen en secreto y solo se sabe que el actor volverá a interpretar el papel del piloto Cole Trickle y que la actriz será una ingeniera y dueña de equipo de NASCAR.

El productor Jerry Bruckheimer, quien fue parte del éxito de Top Gun y quien está considerado para la próxima cinta de aviación de Cruise, estará en el proyecto. El director será Jonathan Levine.

Se entiende que NASCAR dará todas las facilidades para permitir la filmación de la película, la cual, al igual que fue la cinta F1, donde participó Brad Pitt, se realizará en algunos fines de semana de competencia del 2027 para darle mayor realismo a la cinta.