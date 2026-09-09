5 Seconds of Summer dio el "mejor show de su maldita gira" en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Hace años que 5 Seconds of Summer dejó de ser sólo la banda que abría los conciertos de One Direction. El grupo supo adaptarse y sobrevivir al inicio de la era digital de la música, y este miércoles lo ratificaron en la Ciudad de México ante sus 18 mil fanáticas en el Palacio de Los Deportes en un show que fue un recorrido por su trayectoria pero en el que por sobre todas las cosas destacaron por su apasionado fandom.

Porque si, Luke Hemmings y Michael Clifford se escuchaban al micrófono desde las primeras canciones Not Ok o No.1 Obsession o Calum Hood con el bajo y Ashton Irwin y su batería agresiva, pero el show principal fue hecho por sus fans, todas mujeres, y alguno que otro hombre en las gradas y la pista del recinto.

Los gritos ya retumbaban desde antes que la banda apareciera, gritos eufóricos, despedidos, que además no solo se generaban al anunciarse una canción o con el movimiento de algún integrante, eran gritos que sonaban todo el tiempo, sin descanso, salvo para escuchar algún discurso de sus ídolos.

“Ciudad de México, hola somos 5 Seconds of Summer”, dijo Luke entre otras cosas que fueron inaudibles pero aunque no se sabía ni que decía la euforia seguía siendo desbordada, solo al final se entendió un “este será el mejor show de toda la maldita gira”, y continuaron.

Este será el mejor show de toda la maldita gira”: Luke

Laura Villegas

La identidad pop-punk también fue parte del show, ellos como siempre con los cabellos de colores ojos con delineador negro y una actitud introvertida pero alegre, que se destapaba en cada canción, quizá por eso mismo sus fanáticas también llegaban al éxtasis en cada oportunidad, ese es su lugar seguro.

Ellas con faldas a cuadros, pantalones de piel negros, brillantes, cabello oscuro, mezclilla, estoperoles, y brincando también de principio a fin, siguiendo todas las órdenes que los integrantes daban desde la tarima. Aplaudan, ellas aplaudían tan fuerte que no se escuchaba la batería, el vocalista en turno se callaba y la canción seguía sonando gracias a las fans.

5SOS por sus siglas es una banda nacida entre el final de la primera y el inicio de la segunda década de los años 2000, en pleno crecimiento del internet, pero sus fans hoy tienen entre 25 y 30 años, y aún parecen disfrutar de un show como en los 90’, muy pocos celulares filmando el momento, el concreto moviéndose todo el tiempo por los saltos, y sabiendo todas las canciones de memoria no es solo un concierto para la fotografía, aunque muchas toman el recuerdo, es un momento para vivirlo.

Con todo y ello la tecnología fue fundamental para la inmersión más profunda de cada tema como Easier, More, o Shame , una pantalla de tres metros de ancho, colocada en lo alto del escenario detrás de la banda, proyectaba todas las letras de las canciones y los videos musicales de aquella época en que nacieron, y también algunos donde se les veía tras bambalinas a los músicos.

El público llenó por completo su show en la capital. Laura Villegas

Pero hubo un elemento clave otra vez la participación del público y fue a través de la lectura de un QR donde podían votar por la canción que más querían escuchar en la sección sorpresa de la noche.

Además también en esa misma pantalla donde surgió toda la interacción también mostraron momentos de la banda, cuando crecían en la industria musical, ellos recibiendo su primer premio en la música, conviviendo, todo un detrás de escenas del grupo, una especie de mini documental, de reality show donde contaban sus vivencias, y además donde cada fan gritaba cuando aparecía su miembro favorito.

Finalmente, cuando se aproximaba el final del show, sonó el tema sorpresa que fue anunciado al abrir un maletín que quedó en manos de una fanática en primera fila que en una cuenta regresiva se abrió para revelar que sería Star Over, la banda la interpretó como si no hubiese sido sorpresa, un segundo después de ver el título mientras todos en el recinto celebraban que ese hubiese sido el tema ganador.

Laura Villegas

Laura Villegas

Jet Black Heart, Everyones a star, fueron los temas que dieron fin a la noche, una de comunión entre las fans y su banda favorita, que cerró no sin antes tocar el tema que los llevó al éxito She looks so perfect.