¿Dónde ver dinosaurios en CDMX? 5 planes imperdibles para niños

Los dinosaurios son de los favoritos de niñas y niños, y si estás buscando un plan divertido, educativo y diferente, hay varias opciones donde pueden verlos de cerca y hasta sentirse como verdaderos paleontólogos.

Desde excavar fósiles, conocer especies prehistóricas o embarcarse en un río jurásico, estos lugares en la Ciudad de México y alrededores son perfectos para una salida familiar inolvidable.

¿Dónde se pueden ver dinosaurios?

Museo de Historia Natural

Si buscas una opción educativa, este museo es ideal. Aquí encontrarás réplicas de esqueletos como el Diplodocus, además de fósiles y salas interactivas sobre la evolución de la vida en la Tierra.

Es una experiencia perfecta para aprender mientras te diviertes.

Ubicación: Bosque de Chapultepec II Sección, CDMX.

Ubicación: Bosque de Chapultepec II Sección, CDMX. Precio: desde 39 pesos adultos y 19 pesos niños.

Dinosaurium Chapultepec

Si buscas una experiencia inmersiva, este espacio dentro del Zoológico de Chapultepec es ideal. Se trata de una exhibición interactiva que te transporta millones de años atrás para conocer más sobre los dinosaurios y sus fósiles.

Además, puedes complementar la visita con otras experiencias cercanas como el herpetario o actividades inmersivas (con costo adicional).

Ubicación: Zoológico de Chapultepec, área del Centro de Conservación de la Vida Silvestre-

Ubicación: Zoológico de Chapultepec, área del Centro de Conservación de la Vida Silvestre- Precio: desde 99 pesos.

¿Dónde está Iztapasauria CDMX?

https://zooaventuras.mx/boletos/

Si tu hijo es fan de los dinosaurios, este lugar es parada obligada. Aquí encontrarás más de 10 dinosaurios mecatrónicos de hasta 12 metros de largo, lo que hace la experiencia mucho más realista.

Podrán ver de cerca especies como el Velociraptor y el Tiranosaurio Rex, además de tomarse fotos increíbles. Está ubicado dentro de la Utopía Meyehualco, un espacio familiar con más actividades recreativas.

Ubicación: Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, CDMX

Ubicación: Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, CDMX Precio: entrada gratuita

Río Jurásico en Bioparque Estrella

Esta es una de las experiencias más originales, ya que podrás recorrer un río mientras observas dinosaurios en un entorno natural que simula la era jurásica.

Además, el Bioparque ofrece un recorrido tipo safari donde podrás ver animales en semilibertad durante aproximadamente una hora.

Ubicación: Carretera Jilotepec - Ixtlahuaca Km 38.5, Estado de México.

Ubicación: Carretera Jilotepec - Ixtlahuaca Km 38.5, Estado de México. Precio: desde $460.

¿Dónde queda Dinoexcava?

En este espacio, niños y adultos pueden vivir una aventura jurásica mientras observan especies que habitaron la Tierra hace más de 66 millones de años.

Lo mejor es que hay zonas de excavación donde podrás buscar fósiles, como todo un experto en paleontología.

Ubicación: Zoológico de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, CDMX.

Ubicación: Zoológico de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, CDMX. Precio: desde 69 pesos.

Ya sea que busques una experiencia interactiva, educativa o llena de aventura, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Antes de visitar, te recomendamos revisar horarios y disponibilidad, ya que pueden cambiar.