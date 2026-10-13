Zverev sufre ante Bublik, resiste el dolor y avanza a cuartos en Shanghái

Alexander Zverev consiguió su boleto a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái tras derrotar al kazajo Alexander Bublik por parciales de 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1), en un partido que exigió al máximo al tenista alemán, quien volvió a mostrar molestias en un tobillo durante el encuentro.

Conocido como ‘Sascha’, el alemán superó a Bublik en un duelo que se definió en dos tie-breaks y en el que la potencia de los servicios fue protagonista. Pese a ceder el segundo set, Zverev logró recuperar el control en la manga definitiva para sellar su clasificación entre los ocho mejores del torneo.

Zverev supera las molestias físicas para vencer a Bublik

El primer set estuvo marcado por la igualdad entre ambos jugadores. Tanto Zverev como Bublik sostuvieron sus servicios y llevaron la definición al tie-break, donde el kazajo desaprovechó oportunidades para tomar ventaja.

El alemán resistió la presión y se llevó el desempate para adelantarse en el marcador. Sin embargo, Bublik reaccionó en la segunda manga y aprovechó una de sus oportunidades de quiebre para imponerse por 6-4 y forzar un tercer set.

Durante ese parcial, Zverev volvió a mostrar señales de dolor en un tobillo, especialmente al cargar el peso del cuerpo para ejecutar su servicio. Las molestias generaron dudas sobre su condición física de cara al cierre del encuentro.

Bublik no aprovecha la oportunidad y Zverev sentencia el partido

En el tercer set, ambos tenistas recuperaron la igualdad mostrada al comienzo del encuentro y mantuvieron la disputa hasta un nuevo desempate.

Esta vez, Zverev fue ampliamente superior y se impuso por 7-1 para cerrar el partido en tres sets. Bublik no consiguió mantener el nivel competitivo en el momento decisivo y terminó cediendo ante la presión del alemán.

La victoria también tuvo un significado especial por el historial entre ambos. Antes de este enfrentamiento, el kazajo había ganado tres de sus cuatro duelos anteriores ante Zverev: Róterdam 2021, Montpellier 2022 y Halle 2023. El alemán, por su parte, había conseguido su único triunfo previo en el Masters de Montecarlo de 2023.

Alex de Miñaur será el rival de Zverev en cuartos de final

El siguiente desafío para el alemán será el australiano Alex de Miñaur, noveno cabeza de serie del torneo, quien consiguió su clasificación tras vencer al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4.

El enfrentamiento supondrá una nueva prueba para Zverev, que deberá mantener su nivel de juego y gestionar las molestias físicas que mostró ante Bublik si quiere continuar avanzando en el Masters 1000 de Shanghái.

Zverev, bajo los reflectores por el ranking mundial

La actuación del alemán también se desarrolla en medio de la atención sobre su posición en el ranking de la ATP, al asegurar terminar la temporada en la cima del tenis mundial.

El contexto del circuito, marcado por la situación de Jannik Sinner y la eliminación de Carlos Alcaraz, ha aumentado el interés alrededor de Zverev.

Por ahora, el alemán mantiene su camino en Shanghái y se prepara para afrontar los cuartos de final ante De Miñaur, en un partido que pondrá a prueba tanto su tenis como su condición física.