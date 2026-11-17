En la pista central del Inalpi Arena de Turín, el número uno del mundo Alexander Zverev no dejó dudas desde el primer peloteo y venció en dos sets de 6-2 y 7-6 (7-4) a Ben Shelton para clasificar a Semifinales del Nitto ATP Finals.

El alemán salió con una intensidad demoledora y rompió el servicio del estadounidense en el mismísimo primer game para ponerse 2-0. Shelton, que había intentado de todo, acercarse a la red, quedarse atrás, servir y volear o entrar de segundo golpe, no encontró respuesta.

Zverev sumó una segunda rotura, se fue 4-1 y cerró el primer set 6-2 con una contundencia que ya anticipaba el desenlace. El poder del servicio alemán y la profundidad de sus golpes de fondo ahogaron cualquier intento de reacción del norteamericano en apenas media hora de dominio absoluto.

El segundo set ofreció algo más de resistencia. Shelton estabilizó su saque y obligó a un intercambio de holds que llevó el marcador al 6-6 y al tie-break.

Ahí volvió a imponerse la calidad del número uno. Zverev se mostró impecable desde el saque, perdió apenas diez puntos detrás de su servicio en todo el partido y soltó 14 aces, y selló el 7-6(4) con un passing de derecha en carrera sobre el match point, una bola imposible de alcanzar.

En una hora y 34 minutos, el alemán dejó el marcador en 6-2, 7-6(4), amplió su historial perfecto a 7-0 frente a Shelton (incluyendo la final del US Open de este año) y certificó su superioridad en un duelo de dos de los mejores sacadores del circuito.

Zverev, el primer clasificado a Semifinales

Con esta victoria, el alemán se convirtió en el primer tenista en asegurar su plaza en las Semifinales de las Nitto ATP Finals 2026, con un partido de grupo aún por disputar.

El número uno del mundo estrena su legado en el cierre de temporada metiéndose de forma rápida y contundente en las instancias decisivas: llega 2-0 en el Grupo John McEnroe, sin perder un set, y apunta a su tercera corona en este torneo (ya lo ganó en 2018 y 2021) y a su quinta semifinal en el evento.

Mañana, la atención se traslada al Grupo Ivan Lendl. Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, ambos ya con una victoria en su haber, se enfrentan en un duelo que puede definir gran parte de la clasificación. Después, Flavio Cobolli recibe a Frances Tiafoe en el otro encuentro de la jornada.