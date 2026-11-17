Con mucho carácter, Arthur Fils remontó y derrotó a Rafael Jódar por 4-6, 6-2 y 6-2 este martes en el Inalpi Arena de Turín, en un partido de la fase de grupos de las ATP Finals que el francés resolvió con autoridad tras un primer set de sufrimiento.

El de Bondoufle, que venía de caer ante Ben Shelton en su debut, encontró a un Jódar sólido y preciso en el arranque.

El español se impuso en la primera manga 6-4 aprovechando las imprecisiones del servicio de Fils y sosteniendo con elegancia el juego de fondo.

Arthur Fils celebrando su victoria ante Jódar REUTERS

A partir de ahí el francés cambió el tono del encuentro: elevó la intensidad, rompió consecutivamente el saque de su rival y comenzó a castigar con su potente derecha.

Jódar acusó el esfuerzo físico a mitad del segundo set, pidió un tiempo médico y ya no pudo reaccionar. Fils cerró ese parcial 6-2 y repitió el marcador en el tercero, sellando la victoria en cerca de una hora y 52 minutos con un servicio potente que el español devolvió a la red.

Fue una remontada limpia, dominadora en los tramos decisivos y que devolvió la vida a las opciones del galo en el grupo John McEnroe.

Arthur Fils, por las Semifinales ante Zverev

Con este éxito, Arthur Fils, de 22 años y nacido en 2004, se convirtió en el primer jugador de su generación en ganar un partido en las ATP Finals, además de ser el primer francés en lograrlo desde que Jo-Wilfried Tsonga lo hiciera en 2011 en singles.

Es también su primera victoria personal en el torneo de los maestros, un hito que llega tras el tropiezo inicial y que marca un antes y un después tanto para él como para el tenis galo en este evento.

Aun así, el sueño de clasificar a las Semifinales sigue vivo, aunque el camino es exigente: Fils deberá medirse en su último partido de grupo al número uno del mundo, Alexander Zverev.

Solo un resultado positivo ante el alemán le daría opciones reales de avanzar en un grupo donde Zverev y Shelton se enfrentan este mismo martes en un duelo de alto voltaje.

El joven francés tiene la oportunidad de seguir haciendo historia, pero para ello deberá superar al líder del ranking mundial.