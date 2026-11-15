Zverev y Shelton ganan en el primer día de las ATP Finals

El Inalpi Arena de Turín vivió este domingo el arranque oficial de las Nitto ATP Finals 2026 con dos triunfos contundentes en el Grupo John McEnroe.

Alexander Zverev, flamante número uno del mundo, cumplió como favorito y se impuso a Rafael Jódar por 6-4 y 6-4 en apenas una hora y media. El alemán exhibió una clase magistral con el saque: colocó el 84% de primeros, firmó 10 aces y apenas cedió 10 puntos en su propio servicio.

Aunque Jódar, en su debut en el torneo, se mostró competitivo y llegó a tener dos bolas de break en el décimo game del primer set, Zverev las borró con aces consecutivos y nunca permitió que el español encontrara ritmo en el resto.

En la sesión nocturna, Ben Shelton también debutó con triunfo. El estadounidense superó a Arthur Fils por 6-2, 3-6 y 6-3 en una hora y 57 minutos.

Shelton dominó el primer set con autoridad gracias a un saque efectivo y a los errores del francés, pero Fils reaccionó con carácter en el segundo parcial, encontró mayor consistencia y se llevó el set 6-3.

En el decisivo, el norteamericano recuperó el control con su servicio y su agresividad desde el fondo, mientras que el francés, desgastado tras el esfuerzo de igualar el partido, no pudo sostener el nivel y cayó 6-3.

Para Shelton significó su primer triunfo en las Finals, tras perder los tres partidos de grupo el año pasado, y le coloca con un punto valioso en un grupo que promete ser muy disputado.

Con estos resultados, Zverev y Shelton arrancan con un punto cada uno y se posicionan como los líderes provisionales del grupo.

¿Qué partidos se juegan mañana 16 de junio en las ATP Finals?

Este lunes 16 de noviembre el foco se traslada al Grupo Ivan Lendl. Carlos Alcaraz debutará frente a Frances Tiafoe a las 7:00 horas (tiempo de México), en un duelo que enfrenta al español, reciente campeón del Masters de París, contra el estadounidense en su estreno en el torneo.

Por la tarde, Daniil Medvedev se medirá con el local Flavio Cobolli a partir de las 13:30 horas, en un partido que promete intensidad por el apoyo del público italiano al anfitrión.