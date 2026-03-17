Zendejas recibe duro golpe de cara a su participación en el Mundial 2026
Alejandro Zendejas, integrante del América, no ha sido convocado para la próxima fecha FIFA y el Mundial 2026 parece alejarse para él.
La Selección Nacional de Estados Unidos ha revelado la lista de 27 futbolistas elegidos por Mauricio Pochettino para la fecha FIFA de marzo, donde se medirán ante las potencias de Bélgica (28 de marzo) y Portugal (31 de marzo) donde se nota la ausencia de un nombre: Alejandro Zendejas, integrante del América.
A pesar de haber superado sus recientes problemas físicos con el Club América, el atacante azulcrema fue el principal "sacrificado" en la planificación del estratega argentino. Pochettino optó por mantener la confianza en Giovanni Reyna, del Borussia Mönchengladbach, quien a pesar de sumar apenas 26 minutos de actividad en todo lo que va del año, fue incluido gracias a su peso jerárquico y sus actuaciones en la pasada ventana de noviembre.
Esta decisión deja a Zendejas en una posición comprometida de cara a la Copa del Mundo 2026. Aunque Pochettino declaró que han dedicado los últimos 18 meses a desarrollar la plantilla, la exclusión del americanista y de Diego Luna (Real Salt Lake) sugiere que el margen de error para los jugadores de la región es mínimo frente a la legión europea encabezada por Christian Pulisic y Weston McKennie.
"Debemos afrontar estos partidos como si fueran parte del Mundial", sentenció Pochettino.
El mismo entrenador ha sido claro que esta convocatoria es crítica de cara al Mundial 2026 y dará forma a la selección que los representará en menos de tres meses, por lo que las aspiraciones de Zendejas parecen destinadas a no cumplirse con la selección de Estados Unidos.
Plantilla de Estados Unidos — Convocatoria Marzo 2026
Porteros
Chris Brady — Chicago Fire
Roman Celentano — FC Cincinnati
Matt Freese — New York City FC
Matt Turner — New England Revolution
Defensas
Max Arfsten — Columbus Crew
Alex Freeman — Villarreal
Mark McKenzie — Toulouse
Tim Ream — Charlotte FC
Chris Richards — Crystal Palace
Antonee Robinson — Fulham
Miles Robinson — FC Cincinnati
Joe Scally — Borussia Mönchengladbach
Auston Trusty — Celtic
Centrocampistas
Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps
Johnny Cardoso — Atlético de Madrid
Weston McKennie — Juventus
Aidan Morris — Middlesbrough
Gio Reyna — Borussia Mönchengladbach
Cristian Roldan — Seattle Sounders
Tanner Tessmann — Olympique de Lyon
Malik Tillman — Bayer Leverkusen
Delanteros
Brenden Aaronson — Leeds United
Patrick Agyemang — Derby County
Folarin Balogun — Mónaco
Ricardo Pepi — PSV Eindhoven
Christian Pulisic — AC Milan
Tim Weah — Olympique de Marseille