Última Hora Impreso de hoy

Zendejas recibe duro golpe de cara a su participación en el Mundial 2026

Alejandro Zendejas, integrante del América, no ha sido convocado para la próxima fecha FIFA y el Mundial 2026 parece alejarse para él. 

Por: Jesús Velasco

thumb
Alejandro Zendejas podría quedar fuera del Mundial 2026Mexsport

La Selección Nacional de Estados Unidos ha revelado la lista de 27 futbolistas elegidos por Mauricio Pochettino para la fecha FIFA de marzo, donde se medirán ante las potencias de Bélgica (28 de marzo) y Portugal (31 de marzo) donde se nota la ausencia de un nombre: Alejandro Zendejas, integrante del América. 

A pesar de haber superado sus recientes problemas físicos con el Club América, el atacante azulcrema fue el principal "sacrificado" en la planificación del estratega argentino. Pochettino optó por mantener la confianza en Giovanni Reyna, del Borussia Mönchengladbach, quien a pesar de sumar apenas 26 minutos de actividad en todo lo que va del año, fue incluido gracias a su peso jerárquico y sus actuaciones en la pasada ventana de noviembre.

Esta decisión deja a Zendejas en una posición comprometida de cara a la Copa del Mundo 2026. Aunque Pochettino declaró que han dedicado los últimos 18 meses a desarrollar la plantilla, la exclusión del americanista y de Diego Luna (Real Salt Lake) sugiere que el margen de error para los jugadores de la región es mínimo frente a la legión europea encabezada por Christian Pulisic y Weston McKennie.

"Debemos afrontar estos partidos como si fueran parte del Mundial", sentenció Pochettino. 

El mismo entrenador ha sido claro que esta convocatoria es crítica de cara al Mundial 2026 y dará forma a la selección que los representará en menos de tres meses, por lo que las aspiraciones de Zendejas parecen destinadas a no cumplirse con la selección de Estados Unidos. 

Plantilla de Estados Unidos — Convocatoria Marzo 2026

Porteros

Chris Brady — Chicago Fire

  • Roman Celentano — FC Cincinnati

  • Matt Freese — New York City FC

  • Matt Turner — New England Revolution

    Defensas

    Max Arfsten — Columbus Crew

  • Alex Freeman — Villarreal

  • Mark McKenzie — Toulouse

  • Tim Ream — Charlotte FC

  • Chris Richards — Crystal Palace

  • Antonee Robinson — Fulham

  • Miles Robinson — FC Cincinnati

  • Joe Scally — Borussia Mönchengladbach

  • Auston Trusty — Celtic

    Centrocampistas

    Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps

  • Johnny Cardoso — Atlético de Madrid

  • Weston McKennie — Juventus

  • Aidan Morris — Middlesbrough

  • Gio Reyna — Borussia Mönchengladbach

  • Cristian Roldan — Seattle Sounders

  • Tanner Tessmann — Olympique de Lyon

  • Malik Tillman — Bayer Leverkusen

    Delanteros

    Brenden Aaronson — Leeds United

  • Patrick Agyemang — Derby County

  • Folarin Balogun — Mónaco

  • Ricardo Pepi — PSV Eindhoven

  • Christian Pulisic — AC Milan

  • Tim Weah — Olympique de Marseille

    • Temas:

    EL EDITOR RECOMIENDA