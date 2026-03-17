Zendejas recibe duro golpe de cara a su participación en el Mundial 2026

La Selección Nacional de Estados Unidos ha revelado la lista de 27 futbolistas elegidos por Mauricio Pochettino para la fecha FIFA de marzo, donde se medirán ante las potencias de Bélgica (28 de marzo) y Portugal (31 de marzo) donde se nota la ausencia de un nombre: Alejandro Zendejas, integrante del América.

A pesar de haber superado sus recientes problemas físicos con el Club América, el atacante azulcrema fue el principal "sacrificado" en la planificación del estratega argentino. Pochettino optó por mantener la confianza en Giovanni Reyna, del Borussia Mönchengladbach, quien a pesar de sumar apenas 26 minutos de actividad en todo lo que va del año, fue incluido gracias a su peso jerárquico y sus actuaciones en la pasada ventana de noviembre.

Esta decisión deja a Zendejas en una posición comprometida de cara a la Copa del Mundo 2026. Aunque Pochettino declaró que han dedicado los últimos 18 meses a desarrollar la plantilla, la exclusión del americanista y de Diego Luna (Real Salt Lake) sugiere que el margen de error para los jugadores de la región es mínimo frente a la legión europea encabezada por Christian Pulisic y Weston McKennie.

"Debemos afrontar estos partidos como si fueran parte del Mundial", sentenció Pochettino.

El mismo entrenador ha sido claro que esta convocatoria es crítica de cara al Mundial 2026 y dará forma a la selección que los representará en menos de tres meses, por lo que las aspiraciones de Zendejas parecen destinadas a no cumplirse con la selección de Estados Unidos.

Plantilla de Estados Unidos — Convocatoria Marzo 2026

Porteros

Chris Brady — Chicago Fire

Roman Celentano — FC Cincinnati

Matt Freese — New York City FC

Matt Turner — New England Revolution Defensas Max Arfsten — Columbus Crew

Alex Freeman — Villarreal

Mark McKenzie — Toulouse

Tim Ream — Charlotte FC

Chris Richards — Crystal Palace

Antonee Robinson — Fulham

Miles Robinson — FC Cincinnati

Joe Scally — Borussia Mönchengladbach

Auston Trusty — Celtic Centrocampistas Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps

Johnny Cardoso — Atlético de Madrid

Weston McKennie — Juventus

Aidan Morris — Middlesbrough

Gio Reyna — Borussia Mönchengladbach

Cristian Roldan — Seattle Sounders

Tanner Tessmann — Olympique de Lyon

Malik Tillman — Bayer Leverkusen Delanteros Brenden Aaronson — Leeds United

Patrick Agyemang — Derby County

Folarin Balogun — Mónaco

Ricardo Pepi — PSV Eindhoven

Christian Pulisic — AC Milan