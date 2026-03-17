Isaac del Toro y Pogacar en la Milán-San Remo 2026: Cuándo y dónde ver en vivo

El UAE Team Emirates ha desvelado su alineación oficial para la 117.ª edición de la Milán-San Remo, con el mexicano Isaac del Toro formando parte de la línea frontal junto a Tadej Pogačar.

Tras una vibrante edición en 2025, la "Classicissima di Primavera" se prepara para recibir al esloveno de 27 años, quien llega con la firme intención de sumar a su palmarés uno de los dos Monumentos que aún se le resisten luego de haber finalizado tercero en la edición pasada, mientras que Mathieu Van Der Poel se llevó el triunfo.

Sin embargo, en esta ocasión no estará solo en la punta de lanza; lo acompaña un Del Toro "en forma", quien aterriza en la salida tras una actuación histórica en Italia.

Del Toro: Un inicio de año de ensueño

El joven ciclista mexicano ha tenido un arranque de temporada 2026 con resultados sobresalientes luego de ganar apenas la Tirreno-Adriático", esto apenas unas semanas después de su triunfo en el UAE Tour, su primer victoria dentro del World Tour de la UCI.

Juntos, Pogačar y Del Toro la escuadra de siete hombres la completan Jan Christen, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak y Florian Vermeersch.

La obsesión de Pogačar por la Vía Roma

Para Tadej Pogačar, esta será su sexta incursión en la clásica más larga del calendario (301.6 km). El esloveno, que ya triunfó este año en la Strade Bianche, no oculta su deseo de ganar en San Remo.

“No es ningún secreto que la Milán-San Remo es una carrera que me encantaría ganar. Creo que me sienta bien, pero también les sienta bien a muchos de los otros mejores corredores. Lo veo como un buen desafío”, declaró el campeón mundial en un comunicado de prensa.

El desafío de los 300 kilómetros

La Milán-San Remo es conocida como la "Clásica de los Velocistas", pero Pogačar y rivales como Mathieu van der Poel han cambiado el guion recientemente, convirtiéndola en una carrera de ataques explosivos. La estrategia del UAE Team Emirates será hacer la carrera selectiva para evitar un sprint masivo, aprovechando la potencia de corredores como Isaac del Toro para endurecer el ritmo antes del Poggio.

Con 10 Monumentos y 5 Grandes Vueltas en su historial, a Pogačar solo le faltan San Remo y la París-Roubaix para completar los cinco "Monumentos sagrados".

¿Cómo ver a Isaac del Toro en la Milán-San Remo?

La transmisión de la competencia será por el servicio de streaming Disney+ en su paquete Premium.