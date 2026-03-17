Argentina reemplaza a España por Guatemala

La selección de Argentina ya reemplazó a España, luego de cancelarse la Finalissima. Los dirigidos por Lionel Scaloni ahora enfrentarán a Guatemala el próximo 31 de marzo, que servirá para despedirse de su afición rumbo al Mundial 2026.

“¡Nos vemos en Argentina! Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala”, señaló la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

En los próximos días se anunciará la convocatoria de Argentina Reuters

En los próximos días, la AFA anunciará el plan de trabajo, la convocatoria y el estadio en el que se jugará como local su partido amistoso.

Hace unos días, la UEFA y la Conmebol anunciaron la cancelación de la “Finalissima” entre Argentina y España, partido que estaba programado para que se jugara el 27 de marzo en Qatar. La decisión se debió al conflicto en Medio Oriente.

La prensa argentina señala que La Bombonera sería el estadio del amistoso contra Guatemala, debido a que en El Monumental hay programados tres conciertos de AC/DC, uno de ellos el 31 de marzo.

EL HISTORIAL ENTRE ARGENTINA Y GUATEMALA

- 2 veces se han enfrentado en la era Scaloni, con triunfos para Argentina.

El primer duelo fue en 2018, en lo que fue el debut de Lionel Scaloni con Argentina por marcador de 3-0. El segundo fue en 2024 con triunfo de 4-1, previo a la Copa América.