Yota Tsuji humilla a Místico previo a Lucha Kingdom 2026

Yota Tsuji hizo su aparición en la Arena México previo a la función de Lucha Kingdom 2026 que se realizará el próximo lunes 16 de noviembre. El campeón de Peso Completo de IWGP lo tuvo claro: ir por la máscara del ídolo.

La aparición de Yota Tsuji se dio después del triunfo de Místico, Máscara Dorada y Neón, sobre Hechicero, Ángel de Oro y Zandokan Jr, en la batalla principal del Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Místico, Máscara Dorada y Neón, vencieron a Hechicero, Ángel de Oro y Zandokan Jr en la batalla estelar del Viernes Espectacular en la Arena México CMLL

La noche tenía un significado especial para Místico, debido a que regresaba a la Arena México después de unas presentaciones en Japón.

Al bajar de las escalinatas, Yota Tsuji se abalanzó contra el ídolo mexicano hasta el grado de romperle la máscara y sentenciarlo para el combate que tendrán el próximo lunes, cuando “El Rey de Plata y Oro” haga mancuerna con Último Guerrero para enfrentar al campeón pesado e Hirooki Goto sobre el ring de la Arena México.

“Místico, nos vemos en Lucha Kingdom”, sentenció Yota Tsuji.

Místico respondió: “Yota, aquí estás en mi casa, la Arena México”. De inmediato, el japonés se fue a golpes sobre el luchador mexicano.

Por otro lado, Bárbaro Cavernario y Yutani hicieron gala de su rudeza, pero no fue suficiente para vencer a Bandido y Brillante Jr, quienes lucieron con gran acoplación y agilidad para llevarse el triunfo.

En una batalla que está subiendo de tono, Volador Jr sacó a relucir la experiencia para vencer a Black Tiger en un mano a mano.

En otra lucha de poder a poder, Rugido dejó tendido a Vegas Depredador para llevarse la victoria.

Syuri y Ami Sohrei se impusieron a Kira y Thunder Rosa.