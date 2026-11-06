Yota Suji ve chance de ganarle a México en Lucha Kingdom 2026

El japonés Yota Suji, campeón de los pesados de IWGP, regresa a México para la primera función de Lucha Kingdom 2026, que se realizará el próximo lunes 16 de noviembre, donde hará mancuerna con Hirooki Goto para enfrentar a Místico y Último Guerrero. El nipón afirmó que se tendrá que adaptar a nuestro país y ve un chance para que los representantes de New Japan Pro Wrestling (NJPW) se lleven la victoria.

“Tengo que ajustar la diferencia de tiempo después de un largo vuelo, esas cosas tengo que controlar bien. Mantengo buena condición, puedo luchar con igualdad, tengo chance de ganar”, indicó el monarca.

Enfrentar a Último Guerrero será especial para Yota, debido a que él participaba en la clase del lagunero en su estancia en México.

“Participaba en clase de Último Guerrero, pienso que es como mi profesor. Como campeón de IWGP quiero rebasar mis profesores, quiero ganar a ellos”, aseguró.

Yota Suji consideró que en México se ha desarrollado más como luchador, comparado en otros países.

La única complicación que podría tener el próximo lunes 16 de noviembre, es la comunicación con Hirooki Goto, pero fuera de ello, se dijo listo para arribar a la Catedral de la Lucha Libre.

En Lucha Kingdom 2026 habrá nueve batallas, donde elementos del CMLL y NJPW estarán frente a frente.