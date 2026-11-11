Hechicero vs Zack Sabre Jr, un clásico que no terminará pronto

Zack Sabre Jr se siente orgulloso por la forma en que se lucha contra Hechicero, porque son de los pocos gladiadores que pueden hacerlo de la forma en que se desenvuelven en el ring. Este combate que se está convirtiendo en un clásico, visualiza que no terminará pronto, pero lo primero será ganar el Campeonato Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), el próximo lunes 16 de noviembre en la primera edición de Lucha Kingdom 2026.

“Creo que eso demuestra que todavía nos queda mucho por demostrar el uno al otro. Y, bueno, no espero que lo del lunes sea el final de este capítulo. Todavía hay muchos países en los que no nos hemos enfrentado en un combate individual. Pero no quiero hacerme demasiadas ilusiones con el futuro todavía, porque primero tengo que ganar el campeonato. Aun así, no me tomo a la ligera el hecho de que tengamos este combate por el título en la Arena México, es claramente, un gran reflejo de hacia dónde se dirigen nuestras carreras”, indicó Sabre Jr.

Hechicero expondrá ante Zack Sabre Jr el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, lucha que se realizará el próximo lunes 16 de noviembre en la Arena México CMLL

El luchador británico, que representa New Japan Pro Wrestling (NJPW), destacó que siente una energía especial cada vez que enfrenta a Hechicero.

“Siento que es un duelo que nunca podrá darse por terminado, porque ambos estamos en constante evolución. Tengo la sensación de que seguiré luchando contra él. Seguiremos enfrentándonos, y estoy seguro de que, incluso en el más allá, intentaremos superarnos el uno al otro sobre el cuadrilátero”, mencionó en conferencia de prensa.

Zack Sabre Jr subrayó que, el mano a mano que sostendrán el próximo lunes por el campeonato, tiene un plus.

“Me siento muy emocionado de poder enfrentar a Hechicero en un mano a mano. Nos hemos enfrentado en diferentes continentes y en diferentes modalidades. Un mano a mano lo hace más interesante”, agregó.